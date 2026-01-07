F-16V花蓮外海失事 空軍停止演訓、加強空間迷向訓練

空軍一架F-16V單座戰機（機號6700），昨（6）日晚間7時29分執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉外海失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘，空軍隨即展開救援。

海巡署獲報後立即開設應變中心，在海象惡劣、低溫等條件下出動艦艇救援，同步聯繫周邊貨輪和漁船協助。總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，以確保人員平安為最高目標。

根據空軍資料，辛柏毅為空軍官校108年班畢業，飛行總時數611小時又25分，機種總時數371小時又35分。該架編號6700的F-16V戰機，累計飛行時數達3894小時、發動機總時數為5447小時。

高喊跳傘3次雷達光點消失

空軍司令部今（7）日在記者會中指出，辛柏毅駕駛的2號機在昨晚6時17分自花蓮空軍基地起飛，晚間7時29分雷達光點在花蓮基地170度幅向31浬、約1700呎高度消失。

廣告 廣告

根據通報錄音和雷達資料顯示，晚間7時27分辛柏毅飛行高度約7600呎，反應雲中失散，不到1分鐘再通報「高度一直下降」，最後在7時28分高喊3次跳傘後，雷達光點消失。由於沒有得到信標機求救訊號，軍方無法證實是否有進行跳傘。至於長機隨即在原地盤旋，不過受到雲層影響，沒辦法目視海面。

軍方強調戰機出廠至今無重大故障

據了解，訓練當晚的天氣狀況與海象，皆符合飛行訓練派遣標準，且機身與發動機自出廠迄今無重大故障。至於外界質疑是否因模組化任務電腦（MMC）故障導致失事，對此空軍強調，編號6700的戰機自去年11月出廠至今無重大故障，會蒐集故障資料的參數提供給美方，加速美方修正，提升系統可靠度。

軍方也直言F-16有4大殺手，分別是空間迷向、操控撞地、空中相撞以及大G昏迷，夜間飛行時尤其要注意空間迷向與操控撞地。至於辛柏毅在失事時已察覺空間迷向，並將情況通報後跳傘，該做的處置皆已實施，現在只能期盼搜救傳出好消息。

空軍停止演訓、加強空間迷向訓練

目前軍方已派遣13架次戰機、11艘艦艇、地面119名人員進行救援行動，將救人視為第一要務。至於F-16機型「天安二號」作業，已停止演訓任務派遣，會加強檢查執行機務以及飛行員訓練，並著重於空間迷向處置、不正常動作改正以及夜間儀器飛行要領，以維持飛行安全。另外針對防寒飛行衣，軍方也已向美方採購，預計2027年1月開始交貨。

家屬心急如焚 盼傳出好消息

據了解，辛柏毅上尉設籍澎湖，2025年完婚後前陣子才和妻子度蜜月，沒想到一歸隊就傳出失事意外，也讓家屬心急如焚。今早父母親也搭乘軍機前往花蓮空軍基地，軍方也呼籲國人集氣，期盼這位新婚不久的飛官能平安歸來。