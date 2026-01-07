F-16V花蓮外海失事 馬士元：配合擴大搜救、盼平安歸來

〔記者李文馨／台北報導〕空軍花蓮基地機號6700的F-16V戰機昨(6日)晚間由29歲上尉飛官辛柏毅執行訓練任務，疑在花蓮縣豐濱鄉靜浦外海失事，各單位搜救中。內政部次長馬士元今天在立法院受訪表示，空勤總隊今天會配合國防部、海巡署擴大搜救工作，希望他平安歸來。

空軍司令部所屬花蓮基地駕駛機號6700的F-16V戰機飛官辛柏毅，昨晚6時許執行「夜間航行」訓練任務時，於7時29分疑似因模組化任務電腦(MMC)訊號故障，導致產生「空間迷向」錯覺、戰機姿態失控，緊急彈射跳傘，空軍隨即成立應變中心，我國海、空、陸軍機艦、兵力，國搜中心、空勤總隊、海巡署已全力投入搜救。

廣告 廣告

立法院內政委員會今天審查行政院及朝野立委提出的「國家安全法修正草案」，媒體會前關切是否會擴大救援。馬士元表示，空勤總隊從昨天下午接到消息之後，所有的任務機就都待命，直到昨晚都是漏夜搜救，今天會配合國防部、海巡署的工作擴大進行，「我們希望他平安歸來」；媒體追問，總計出動多少架次的任務機，他回應， 架次持續在增加。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F16V第2次失事! 花蓮外海夜訓「任務電腦異常」 飛官跳傘搜救中

失聯F-16V原屬嘉義基地 航空迷拍下身影

F-16夜航失事傳出傘具訊號未開啟 海空軍持續搜救絕不放棄

F-16V花蓮外海失聯 總統下令全力搜救：務必平安帶回辛上尉

