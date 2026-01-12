【F-16V花蓮外海失聯】偵獲黑盒子訊號 待海況轉佳確認定位

記者林睿奕／綜合報導

海、空軍、第2作戰區昨日持續派遣兵力，針對F-16V戰機失聯執行陸、海、空搜救任務。國防部長顧立雄表示，已偵獲失聯F-16V戰機黑盒子訊號，將進一步確認黑盒子的定位並展開後續作業，相關進展將適時對外說明。

操作無人機 偵察岩岸死角

為盡速尋獲失聯的F-16V戰機物證，陸、海、空軍及海巡署昨日持續執行搜救任務，計派出空軍6架次、海軍2艘、地面部隊岸巡183員、戰術輪車47輛與海巡7艘；預劃今日將派遣空軍6架次、海軍2艘、地面部隊岸巡183員、戰術輪車47輛次及海巡9艘等兵力持續搜救。

其中，第2作戰區持續運用兵力，採徒步方式搜索海岸線，並操作戰術型無人機針對岩岸無法到達的死角進行偵察，持續在綿延數公里的海岸線上，全力尋找任何有關F-16V戰機的物證。

顧部長昨日赴立法院受訪時指出，海軍與海巡署已各派出62艘次艦艇，並出動無人機16架，第2作戰區也沿花蓮至臺東沿岸持續搜索，累計動員人力達1206人次。目前正運用專業船隻進行黑盒子定位，雖已有斷斷續續訊號，但受限於海象不佳，船隻暫時無法出港；待海況許可後，將進一步確認黑盒子的定位並展開後續作業，相關進展將適時對外說明。

第2作戰區官兵採徒步方式搜索海岸線，全力尋找任何有關F-16V戰機的物證。（第2作戰區提供）

第2作戰區官兵操作戰術型無人機針對岩岸無法到達的死角進行偵察。（第2作戰區提供）