【F-16V花蓮外海失聯】啟動「天安2號」特檢 持續擴大搜救

記者林睿奕、湯平／花蓮報導

空軍第5聯隊日前發生F-16型戰機在花蓮外海失聯，空軍司令部昨日召開記者會說明事件經過，並公布初步調查結果，強調持續協同陸、海、空軍、海巡署及空勤總隊投入搜救行動，盡速尋回飛行官辛上尉；同時下令實施F-16型機「天安2號」作業，全面執行機務加強檢查，以維飛行安全。

記者會昨日在花蓮基地召開，由空軍司令部督察長江少將主持，第5聯隊政戰主任許上校、27隊隊長周上校、作戰科科長張上校，以及後勤科科長丁中校與會，首先由江督察長針對日前意外說明事件經過。江督察長表示，第5聯隊所屬編號Y-531的F-16型單座機（機號6700），日前由飛行官辛上尉駕駛，執行夜間飛行訓練，於19時28分呼叫預計跳傘3次，隨即於19時29分在花蓮基地南面31浬光點消失；接續由空軍派遣搜救機協同海軍、空勤總隊及海巡署共同執行搜救任務。

江督察長指出，辛飛行官年度空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格，當時天候狀況符合飛行訓練派遣標準，且事發機機身與發動機定檢出廠迄今均無重大故障，惟目前無直接事證可證明辛飛行官已完成跳傘程序。

搜救不受限72小時

江督察長進一步指出，目前第一要務為人員搜救，集中兵力加強搜索，不以72小時為限，依搜救狀況全力投入。空軍司令部昨晚表示，截至17時，共派出空軍14架次、海軍2艘、地面部隊岸巡170員、戰術輪車44輛次、內政部空勤總隊4架次與海巡11艘搜救兵力；預劃今日將派遣空軍18架次、海軍2艘、地面部隊岸巡170員、戰術輪車44輛次、內政部空勤總隊2架次、海巡7艘等兵力搜救。

江督察長強調，空軍現已下令進行F-16型機「天安2號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，同時飛行員實施學科及模擬機訓練，置重點於空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領，以維飛行安全。

心輔人員全程陪同家屬

此外，許主任說明，事件發生第一時間已通知辛飛行官眷屬，其妻子由母親及妹妹陪同已抵達第5聯隊，並有安排心輔人員協助。辛飛行官的父母昨日則從澎湖搭機抵達花蓮，屆時也會安排人員陪同，並定時向家屬報告搜救進度。

空軍第5聯隊日前發生F-16型單座戰機在花蓮外海失聯，空軍司令部昨日召開記者會說明事件經過，同時陸、海、空軍、海巡署及空勤總隊兵力也全力投入搜救行動，盡速尋回飛行官。（記者林睿奕攝）

空軍司令部江督察長主持記者會，說明F-16型戰機失聯事件經過與初步調查結果，並強調將持續投入兵力搜救。（記者林睿奕攝）

空軍第5聯隊許政戰主任表示，已在第一時間通知眷屬，並安排心輔人員陪同，支持家屬共度難關。（記者林睿奕攝）

第2作戰區派遣官兵在海岸周邊進行搜索，期在最短時間內發現戰機與人員蹤跡。（記者林睿奕攝）

第2作戰區派遣兵力前往海岸，運用戰術型無人機針對海岸死角位置進行搜索。（記者林睿奕攝）