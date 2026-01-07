F-16V花蓮外海失聯 民進黨南投縣長提名記者會今喊卡

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨備戰年底九合一大選，今天(7日)下午原規劃中執會後召開召開記者會，公布提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，由兼任民進黨主席的總統賴清德親自繫競選背帶。據了解，考量F-16V花蓮外海失事，民進黨已通知記者會將延期擇日辦理。

空軍花蓮基地機號6700的F-16V戰機昨(6)日晚間由29歲上尉飛官辛柏毅執行訓練任務，疑在花蓮縣豐濱鄉靜浦外海失事。總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，以確保人員平安為最高目標。

此外，民進黨今天上午將召開選對會，拍板建議南投縣長提名人選，交由下午的中執會通過。民進黨規劃，中執會後將召開提名記者會，由賴清德為南投縣長參選人温世政繫競選背帶。

黨內人士說明，温世政長期投入地方公共事務，在專業社團及公共政策對話中累積一定的論述實力，地方上有一定的知名度。面對國民黨籍南投縣長許淑華這樣難打的對手，民進黨盼藉由温的專業形象與在地「人和」，為當地選情注入新動能。

温世政出身草屯鎮，今年53歲，年幼就讀草屯炎峰國小、草屯國中，升學時進入台中一中數理資優班，台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，牙醫師國家考試榜首，擁有多項植牙手術專利，現為新北市世樺牙醫診所院長。

