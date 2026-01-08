【F-16V花蓮外海失聯】第2作戰區持續派遣兵力 全力搜救

記者林睿奕／綜合報導

針對F-16V戰機於花蓮外海失聯，第2作戰區昨日持續派遣兵力進行搜索，海巡署出動艦艇、紅外線熱影像車，針對海域進行搜救，空勤總隊則運用UH-60M通用直升機，執行空中搜救任務；總統賴清德與行政院長卓榮泰也指示持續全力投入搜救工作，並呼籲全體國人共同祈禱辛上尉平安歸來。

為於最短時間尋獲失聯的F-16V戰機飛行官辛上尉，昨日6時至17時止，計派出空軍12架次、海軍2艘、地面部隊岸巡175員、戰術輪車44輛次、內政部空勤總隊2架次與海巡7艘等兵力持續投入搜救，透由陸、海、空兵力全方位搜索戰機殘骸與人員跡象。

其中，第2作戰區砲兵部隊運用多功能雷觀機的熱顯像儀功能，搜尋岸際人員蹤跡，並且分派人員至海岸線採徒步方式，地毯式搜索相關殘骸，同時操作戰術型無人機針對海岸死角進行偵察，持續在綿延數公里的海岸線上，全力尋找任何有關F-16V戰機的殘骸與物證。

此外，海巡署面對海象風力6至7陣風9級、浪高3公尺的惡劣天候，仍派遣艦艇前往花蓮豐濱周邊海域執行搜救，並出動紅外線熱影像車，針對離岸15公里的海域進行搜索，期能夠發現落海人員蹤跡；空勤總隊則派遣UH-60M通用直升機，在事發海域上空持續搜尋，全力搜救。

空勤總隊派遣UH-60M通用直升機，在事發海域上空持續搜尋。（記者林睿奕攝）