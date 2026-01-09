【F-16V花蓮外海失聯】第2作戰區擴大海岸線搜救 尋找F-16V飛官蹤跡

記者林睿奕／花蓮報導

第2作戰區昨日持續派遣兵力，針對F-16V戰機失聯進行海岸線搜救任務，分別前往花蓮石梯坪、三棧溪出海口等區域，擴大搜救範圍沿著海岸線仔細搜索相關物證，盡全力尋找飛行官蹤跡。

為盡速尋獲失聯的F-16V戰機物證與飛行官，陸、海、空軍及海巡署昨日持續執行搜救任務，共計派出空軍15架次、海軍2艘、地面部隊岸巡183員、戰術輪車47輛次與海巡7艘等兵力，期盡快發現相關物證及人員跡象。

其中，第2作戰區官兵除前往失聯海域周邊海岸，同時也依據黑潮洋流流向，前往花蓮北方的三棧溪出海口周邊實施搜索。期間，官兵們以徒步方式，搜索綿延數公里的海岸線，並運用望遠鏡搜尋沿岸海面，竭盡全力尋找任何蛛絲馬跡。今日將持續派遣空軍6架次、海軍2艘、地面部隊岸巡183員、戰術輪車47輛次與海巡6艘等兵力投入搜救。

此外，針對媒體報導「搜尋F-16飛官位置出錯，錯失黃金救援期」一事，海巡署艦隊分署發布新聞稿嚴正駁斥，並指出，此次搜救行動由率先抵達事故海域的海軍軍艦擔任指揮艦，統籌規劃各艦船艇搜索海域，海巡艦艇依指揮體系協同執行，並即時回報現場海象及海流變化，調整搜救範圍，相關爆料已嚴重誤導社會大眾。

艦隊分署進一步說明，搜救海域受即時天候與海流影響甚鉅，尤其黑潮流經東部沿岸，渦旋流向變化快速且複雜。海巡與海軍於第一時間即依標準作業程序投放救難測流浮標，精準掌握即時海流資訊，並據以滾動調整搜救規劃，所有決策均基於科學數據與救難專業判斷。

艦隊分署強調，依《國際海空搜救手冊》及國際通訊規範，VHF第16頻道為海空搜救共通通訊頻道。此案除國軍及海巡署艦艇外，初期亦有民船參與搜救行動，統一使用該頻道係確保各搜救單位通訊資訊同步、指令一致，以提升整體搜救效率，符合國際規範，呼籲各界切勿以訛傳訛，支持海軍及海巡的搜救專業，維護第一線人員工作士氣。

第2作戰區官兵持續藉由徒步方式，搜索綿延數公里的海岸線，並運用望遠鏡搜尋海面，不放棄任何蛛絲馬跡。（記者林睿奕攝）

第2作戰區官兵以徒步方式，搜索綿延數公里的海岸線。（記者林睿奕攝）