【F-16V花蓮外海失聯】第2作戰區擴大海岸線搜救 尋找F-16V飛官蹤跡
記者林睿奕／花蓮報導
第2作戰區昨日持續派遣兵力，針對F-16V戰機失聯進行海岸線搜救任務，分別前往花蓮石梯坪、三棧溪出海口等區域，擴大搜救範圍沿著海岸線仔細搜索相關物證，盡全力尋找飛行官蹤跡。
為盡速尋獲失聯的F-16V戰機物證與飛行官，陸、海、空軍及海巡署昨日持續執行搜救任務，共計派出空軍15架次、海軍2艘、地面部隊岸巡183員、戰術輪車47輛次與海巡7艘等兵力，期盡快發現相關物證及人員跡象。
其中，第2作戰區官兵除前往失聯海域周邊海岸，同時也依據黑潮洋流流向，前往花蓮北方的三棧溪出海口周邊實施搜索。期間，官兵們以徒步方式，搜索綿延數公里的海岸線，並運用望遠鏡搜尋沿岸海面，竭盡全力尋找任何蛛絲馬跡。今日將持續派遣空軍6架次、海軍2艘、地面部隊岸巡183員、戰術輪車47輛次與海巡6艘等兵力投入搜救。
此外，針對媒體報導「搜尋F-16飛官位置出錯，錯失黃金救援期」一事，海巡署艦隊分署發布新聞稿嚴正駁斥，並指出，此次搜救行動由率先抵達事故海域的海軍軍艦擔任指揮艦，統籌規劃各艦船艇搜索海域，海巡艦艇依指揮體系協同執行，並即時回報現場海象及海流變化，調整搜救範圍，相關爆料已嚴重誤導社會大眾。
艦隊分署進一步說明，搜救海域受即時天候與海流影響甚鉅，尤其黑潮流經東部沿岸，渦旋流向變化快速且複雜。海巡與海軍於第一時間即依標準作業程序投放救難測流浮標，精準掌握即時海流資訊，並據以滾動調整搜救規劃，所有決策均基於科學數據與救難專業判斷。
艦隊分署強調，依《國際海空搜救手冊》及國際通訊規範，VHF第16頻道為海空搜救共通通訊頻道。此案除國軍及海巡署艦艇外，初期亦有民船參與搜救行動，統一使用該頻道係確保各搜救單位通訊資訊同步、指令一致，以提升整體搜救效率，符合國際規範，呼籲各界切勿以訛傳訛，支持海軍及海巡的搜救專業，維護第一線人員工作士氣。
第2作戰區官兵持續藉由徒步方式，搜索綿延數公里的海岸線，並運用望遠鏡搜尋海面，不放棄任何蛛絲馬跡。（記者林睿奕攝）
第2作戰區官兵以徒步方式，搜索綿延數公里的海岸線。（記者林睿奕攝）
其他人也在看
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
工作量大、航空公司搶人！他嘆：飛官留營難
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯，國軍持續搜尋失聯...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 29
謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛
[Newtalk新聞] 美軍三角洲特種部隊當地時間 1 月 3 日凌晨，突然衝進委內瑞拉首都加拉加斯，逮捕了委國總統馬杜洛與其夫人，震驚了全球。 美軍聲稱，此次共動員了 150 架戰機，轟炸了委國的雷達與發電站等 7 處設施，癱瘓了委軍的防守，在沒遭遇甚麼抵抗的情況下，順利的抓捕到了首要目標馬杜洛。 被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識 一開始，大家都覺得美軍實在太神勇了，嚇得委軍癱瘓無法動彈，才能這麼迅雷不及掩耳地完成任務。但後來，越來越多的真相接連浮出水面 : 原來，馬杜洛的政治盟友早就背叛馬杜洛，跟美國密商好了； 原來，委國軍方早就下達了「不抵抗」的最高機密命令，才讓美軍行動這麼順利； 原來，原本挺馬杜洛的友邦，也跟美國條件交換好了，讓馬杜洛下台。 馬杜洛向來不得民心，如今又被政治盟友、軍方、友邦給集體「利益交換」了，真是全國出賣他一人。 美國咆哮者電子戰機 3 凌晨出動，癱瘓了委內瑞拉軍隊的電戰系統。(示意圖) 圖:翻攝自騰訊網 政治盟友羅德里格斯兄妹 數月前就與美密謀 在馬杜洛被捕之後，委內瑞拉大法官迅新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 9
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了
即時中心／徐子為報導本月6日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，國防部持續動員搜救。傳出有民眾今（9）天在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16機體碎片。對此，空軍回應，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。民視 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
「我們絕不放棄！」空軍全力搜救辛柏毅惹淚
[NOWnews今日新聞]空軍F-16V戰機飛官上尉辛柏毅6日夜航失聯，國防部昨（7）日未證實辛柏毅有成功跳傘逃生，也指出辛柏毅疑似發生空間迷向，此意外引發國人高度關注，國軍也連夜持續搜救。海巡署今（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 139
川普政府官員告訴參議院 沒有在委內瑞拉駐軍計畫
[Newtalk新聞] 美國參議院稍早針對逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）相關問題舉行閉門會議，列席的國安部門官員向參議員們表示，沒有在委內瑞拉部署地面部隊的計畫。 《政客》雜誌（Politico）報導，根據與會的參議員透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和國務卿盧比奧（Marco Rubio）在會中證實，為了提高影響力以穩定該地區局勢，美國海軍將無限期地繼續部署在委內瑞拉周邊地區。 曾任海豹突擊隊員的參議院軍事委員會成員希伊（Tim Sheehy）透露：「我們繼續對委內瑞拉實施海上封鎖的原因顯而易見，因為委內瑞拉獨裁政權利用其石油儲備，實際上將其當作一個全球提款機，資助世界各地的非法組織和流氓國家，從朝鮮到伊朗，再到哈馬斯和真主黨，所以，是的，我們將繼續維持封鎖，直到達成目標為止。」 議員們透露，盧比奧在會中明確表示，委內瑞拉目前正處於過渡時期，希望這段過渡時期能促成自由選舉，並最終由反對派領袖馬查多（Maria Machado）領導國家。 佛羅里達州共和黨參議史考特（Rick Scott）表示，他本週與馬查多進行了交談，並正在努力促成這一結果新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 16
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 257
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 12 小時前 ・ 23
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 52
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 18 小時前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 6