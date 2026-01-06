F-16V花蓮外海失聯！管碧玲曝搜救進度 聯繫上距離6.3浬貨輪馳援

海委會主委管碧玲透露，已聯繫上一艘貨輪全力搜救失聯飛官辛柏毅。（本刊資料照）

空軍花蓮基地一架F-16V戰機進行夜航訓練時，不明原因失去光點，上尉飛官辛柏毅緊急跳傘，傳他正在海上漂流中。對此，海委會主委管碧玲表示，已聯繫上周邊最近一艘貨輪，距離6.3浬，全力搜救中。

今18時17分許，辛柏毅駕駛F-16V戰機（機號6700）起飛進行例行性訓練任務。19時29分許於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍司令部表示，已隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

傳辛柏毅跳傘後正在海上漂流，但受到大陸冷氣團影響目前氣溫驟降，行政院長卓榮泰院長與國防部長顧立雄通話瞭解情形後，已請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看。

管碧玲晚間表示，謹向人民報告，國防部、海巡、空勤，海空救援行動都已在路上！周邊最近一艘貨輪，距離6.3浬，也已聯絡上，全力搜救！我們為飛官集氣！大家一起集氣！

