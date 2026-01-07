F-16V花蓮夜航失聯！空軍停飛同型機特檢

▲空軍停飛F-16V戰機實施天安特檢。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 空軍第五聯隊編號6700、由辛柏毅上尉駕駛一架F-16單座戰機，昨日晚間6時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，晚間7時29分許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍今（7）日表示，已停飛同型機演訓與任務派遣，執行「天安二號」作業。

針對編號6700F-16V戰機失聯，空軍今日於花蓮基地舉行記者會說明事發狀況與搜救進度。空軍司令部督察長江義誠少將說明指出，昨日晚間在7點27分30 秒的時候，高度約在 7,600 呎，距離在花蓮南面 40.4 海里。編號6700二號機在無線電呼叫「Two Lost」,在空中造成失散的情況。7點28分18秒，高度約在4,000呎，在距離花蓮南面的 36.3 海里，二號機呼叫說：「我現在高度已經在下掉。」在接續在時間 7 點 28 分 22 秒，高度 2,600 呎，距離花蓮正南面的 35.1 海里，二號機無線電呼叫：「跳傘！跳傘！跳傘！」三次。在 7 點 28 分 30 秒，高度是 1,700 呎，在花蓮南面的 36 海里，二號機光點消失。

江義誠指出，目前第一要務為人員搜救，迄今已派遣空中13批13架次、海上艦艇11艘次，正集中兵力加強搜索；第二作戰區亦派遣人員計119人至海岸實施搜索作業。

江義誠表示，空軍已下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，置重點於空間迷向處置、不正常動作及夜間儀器飛行操作要領，以維飛行安全。

