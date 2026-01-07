F-16V花蓮夜訓失事！國防部今上午緊急說明

▲F-16V飛官失聯！海巡出動3艦6艇，冒9級陣風巨浪與時間賽跑。（圖／海巡署提供）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這是近5年來我國空軍第八次發生升空演訓失事意外。國防部將於今（7）日上午10時於花蓮基地召開臨時記者會說明，同時，辛柏毅的父親也將從澎湖飛往花蓮，空軍派出直升機接應。

辛柏毅出身澎湖，畢業於空軍官校108年班，今年29歲，父親辛進裕為文澳派出所退休員警，妻子同樣在空軍服役，2人近日才剛度完蜜月回台，未料就發生失聯意外，目前搜救尚未找到辛柏毅。

這次意外是F-16V戰機成軍以來的第二次失事，上次失事是在2022年1月11日下午的飛行訓練，當時失事的戰機為嘉義基地的F-16V戰機，機號6650的，在嘉義縣東石鄉水溪靶場外海雷達光點消失。

