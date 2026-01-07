F-16V落海 賴清德：再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣

F-16V落海 賴清德中執會：再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣。資料照

昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外民進黨今中執會，身兼黨主席賴清德總統今在會中致詞表示，「我要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍」。

民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德致詞指出，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，我已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。

賴清德表示，在此，他要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

空軍1架F-16V戰機昨晚失聯，飛官辛柏毅上尉疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位搜救中。截至目前，海巡署已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。

