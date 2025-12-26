F-16V要再晚一年抵台了 卡到這個原因最快2027年才交機

F-16V經美國粉專於20日披露完成首次地面滑行測試，但首架交機要再延至2027年甚至更晚。（圖片來源／Owen’s Aviation Photos臉書）

台灣向美國軍購66架F-16V（blk70）戰機，經前白宮中國與台灣事務高階官員的杜若石證實，要再延宕至2027年或2028年才能交機。知惰人士透露，關鍵在電戰莢艙整合，直至目前「仍無把握完成」。

而F-16V戰機原本預2026年完成交機，目前進度嚴重延宕，航空界人士稱，從首架出廠完成測試，到66架全數完成生產和測試，期程至少要再等5年，「全數交機要等到哪一年，大家算一算就知道。」、「至少是2030年以後的事了」。

事實上，臺灣採購的新式F-16V在今年3月曾在洛克希德馬汀舉行出廠典禮，為何延到現在才在進行滑行測試？

「當時根本是空殼子。」曾有駐美經驗的空軍退將以此形容，他解釋，通常新機出廠後，檢整一、兩週就會進行試飛，但是現在卻是一拖9個月，根本是政府「好大喜功」所硬推的活動。

3月出廠9個月後才滑行，電戰莢艙尚無完成整合把握

對於會延宕的主要原因，知情人士指出，當初出廠典禮時，飛機上最關鍵的電腦、電戰等各個系統「根本就還沒有完成整合」。

他表示，就像是國造潛艦海鯤號下水典禮裝備未到齊且「沒沾水」一樣，就像是還在「襁褓期」，與正常的出廠典禮完全不同。

新式F-16V在今年3月舉行出廠典禮，卻延遲了9個月才開始滑行，交機最快要到2027年。（圖片來源／Sara_Hazzard的X）

他強調，現在飛機雖然已經進行滑行測試，算是從襁褓期「開始會爬了」，但是AN/ALQ-254電戰莢艙尚未完成整合。

軍方人士對何時能夠完成表示，目前仍無把握。台海安全研析中心主任梅復興即曾指出，臺灣所採購的電戰莢艙，最快得2027年第二季才有可能達成，在2028、2029年交貨後，相較於美軍現在制式的AN/ALQ-257，屆時反而會「過時」。

空軍對於F-16V經美國粉專於20日po出，臺灣採購的F-16V完成首次地面滑行測試一事表示，目前各項測試均依計畫期程執行。

空軍依計畫期程執行？美方延遲交貨高達6825億元

空軍強調，現正運用各項專管作為，持續要求美方加速戰機生產，並落實品質驗測，以確保戰機符合我方需求。

至於總統賴清德提出1.25兆國防特別預算，特別條例付委已經4度卡關，各方高度議論，不但朝野攻防，美國川普政府亦表達高度關切。

不過，《日經亞洲》26日報導，根據喬治梅森大學的追蹤數據顯示，截至10月，價值215億美元（約新台幣6825億元）已核准武器，尚未交付台灣。

這其中包括武器彈藥，金額相當於台灣2026年國防預算的近70%。例如2017年決定交付的空對地飛彈系統也將推遲到2027年或更晚。

至於2020年核准的「魚叉」反艦飛彈系統，已於2025年開始交付，但很可能要到2028年才能完成。

