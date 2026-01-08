F-16V防撞系統延宕 顧立雄：類比整合數位需研改 拚2027全數獲裝

空軍機號6700的F-16V單座戰機6日晚間意外墜海，上尉飛官辛柏毅失聯。(資料照，記者游太郎攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機(Block 20)失事墜海，外界關注該型戰機何時能加裝能挽救飛行員生命的「自動防撞地系統」(Auto GCAS)。國防部長顧立雄今(8)日受訪時說明，F-16 BLK20的飛操系統屬「類比式」，與美方原廠設計給「數位式」的防撞系統不相容，導致需花費長時間進行整合研改。他承諾，若測試順利，預計今年底開始獲裝，目標明(2027)年底前全數完成。

空軍代號「鳳展專案」將現役139架F-16 A/B BLK20戰機升級為F-16V，雖然航電系統大幅更新，但並未同步換裝Auto GCAS系統，引發外界質疑軍購進度延宕。

對此，顧立雄今天在立法院受訪解釋，F-16 Block 20與新購的Block 70型號在先天構造上有所不同，「Block 70就是全數位式的飛操系統，Block 20的部分主要它是類比式的飛操系統」。他指出，雖然Block 20已經完成構改升級，但當時美商洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)所研發的防撞系統，是專為裝載在數位式飛操系統的戰機上。

立法院外交及國防委員會8日邀請國防部長顧立雄報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」並備質詢。(記者羅沛德攝)

顧立雄表示，我國雖於民國109年(2020年)就防撞系統結案並簽約，但因牽涉到技術困難，「要在一個系統上面，要一部分類比、數位要混合這件事情，這個部分是花了比較長的時間做研改」。意即需將原為數位介面設計的系統，整合至類比式飛操系統的舊機型上，技術複雜度導致時程拉長。

針對社會關注的獲裝時程，顧立雄透露，目前研改看起來還算順利，正在進行相關測試。他強調，如果順利的話，可從今年年底開始獲裝，那希望在明年年底以前，全數完成擴裝此防撞系統。

根據空軍規劃，Auto GCAS系統在戰機逼近地面且飛行員無反應時，能自動介入拉升飛機，被視為預防「可控飛行撞地」(CFIT)的關鍵裝備。若依顧立雄所述時程，全空軍F-16V機隊可望於2027年底前具備此項最後的關鍵保命功能。

