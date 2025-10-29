F-16V零交機 名醫嗆「1.3兆買台灣之盾」：都是詐騙集團

我國向美採購66架F-16V戰機至今竟零到貨。賴清德國慶喊台灣之盾，被譏國王新衣。（合成圖／美國空軍官網、郭吉銓攝）

我國2019年度提出新式戰機採購特別預算，向美國採購66架F-16V戰機與相關系統、裝備，總經費2467億餘元，卻至今遲遲未交機，引發質疑。藥師林士峰提到新冠疫苗買不到時，綠營的辯解也很類似。胸腔科醫師蘇一峰直酸國家被詐騙了還一直匯錢？「繼續加碼1.3兆，買台灣之盾啦！」

蘇一峰27日發文直言，日本與韓國都已買到幾十架F-35戰機，且已經交機，而台灣是全世界訂購最多F-16V的，可是2500億訂單還沒拿到一架。

蘇一峰今(29日)又發文質疑，一般正常人匯款訂貨都沒來，怕遇到詐騙集團，不會再繼續匯款過去。我們國家匯款幾千億沒拿到貨，還一直匯錢一直匯錢，要送更多錢過去是怎樣！都是詐騙集團一份子？掏空台灣讓美國偉大？「繼續加碼1.3兆買台灣之盾啦！」反正都一樣拿不到武器。

藥師林士峰也發文直酸，面對美國爸爸的賴皮，萊爾校長硬得起來嗎？還是要持續拉高國防預算，無視過往還沒兌現的合約？

林士峰提到，有青鳥表示：「笑死，難道像買手機那麼簡單嗎，你去開回來啊，專業級的。」他直批，這種說法，不是證實了我們有政府就像沒政府一樣嗎？上次買疫苗買不到的時候，你們也是這樣講，過四年了，沒新哏了嗎？

網友表示「依法追償...依哪個法？」、「刪除國防預算，等全部交貨再依去年預算審核」、「無形比隱形戰機好，類比國王的新衣」、「這不是就和平常在銀行看到的狀況一樣？明知詐騙仍堅持要匯錢給對方。笑著笑著我哭了，因為那些都是我們繳的稅金啊」、「戰機全數交貨前，其它對美軍購先暫停！」