F-16V零交機！外媒補刀：交機也打不過陸第5代戰機

美國目前積欠台灣軍售裝備總額高達6572億元尚未交付，其中包括價值2472億元，原定2024年就要開始交機的66架F-16V戰機，至今仍一架都不見。此事件除了國民黨立委在國會殿堂質詢外，就連外媒也關注到，甚至直言道，「即便交機也沒辦法與中國第5代戰機抗衡，更不可能對抗未來的第6代戰機」。

F-16V戰績。（圖／國防部發言人）

根據國外軍事媒體《軍事觀察雜誌》（Military Watch Magazine）報導指出，中華民國是F-16 Block 70/72系列戰機的最大採購方，該機型主要針對無法購得F-35A戰機的國家設計。

2023年5月，時任國防部長邱國正曾宣布F-16交機將延後一年，預計於2024年下半年開始。當時台北方面要求美方「補足缺口、減少損害」，但至2025年6月，美方再度通知交機延宕，交付時間仍未明朗。

空軍方面證實，目前僅收到一架F-16D（編號6831），原先預期2025年可接收10架，如今也被認為難以實現。空軍參謀長李慶然在立法院報告時表示，延誤主因包括供應鏈中斷、洛克希德馬丁人力短缺，以及軟硬體整合測試問題。國防部已重新檢討整體進度，並調整付款節點，避免為未交付裝備付款。

國防部長顧立雄。（資料圖／中天新聞）

軍事觀察雜誌分析，由於台灣在軍售上高度依賴美國，加上多數國家不願出售戰機予其使用，使台灣在談判與求償上處於弱勢。對台軍售長期爭議不斷，購買F-16V戰機在島內也引發討論，即便是最新的Block 70型，在性能上仍難與中國大陸的第5代戰機抗衡，更不可能對抗2030年代預計服役的第6代機種。

軍事觀察雜誌認為，F-16屬第四代戰機，最早於1978年服役，Block 70型被視為美方最廉價、保守的「4代半」戰機，性能遠遜於現代化的F-35。這批F-16的出售主要源於川普政府時期美中關係惡化。雖然華府當時仍拒絕台北採購F-35，但批准了這筆F-16軍售。過去台北在布希與歐巴馬任內兩度嘗試採購F-16或F-35皆失敗，使這次訂單成為自1990年代以來首度成功的大型外購戰機案。

針對美國軍購遲交，行政院長卓榮泰表示，政府不排除「對製造商採取法律行動」。不過他也指出，這項軍購是透過美國的對外軍售機制（FMS）進行，並不包含直接求償機制。「若是商業直售（DCS），我們才有法律依據提出索賠。」卓榮泰同時表示，目前仍將尋求就延遲交付期間要求補償的可行方式。

