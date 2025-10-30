F-16V零交機 工程師諷台「淪次等殖民地」：國際大盤子

我國向美採購66架F-16V戰機至今竟零到貨。賴清德國慶喊台灣之盾，被譏國王新衣。（合成圖／美國空軍官網、郭吉銓攝）

我國2019年度提出新式戰機採購特別預算，向美國採購66架F-16V戰機與相關系統、裝備，總經費2467億餘元，卻至今遲遲未交機，引發質疑。工程師看政治粉專直言，美國當合法強盜，台灣是美國地位最低卻又最忠心耿耿的次等殖民地，40％再繼續盲目投綠，這種剝削就永無止境。

4.5萬追蹤的粉專「工程師看政治」30日發文表示，美國勒索台灣的方法之一，是借兩岸戰爭之名推銷軍火。二三十年以來，我們交給美國的軍火費應有上兆台幣，其中蔡英文相對於馬英九，軍購金額成長幅度為100％。早先美國還講點道德，付了錢還會交貨，貨還加減能用。但到了近年民進黨執政後，對這傀儡政權就直接不演了，一面要我們加倍再加倍編預算買軍火，但一面交貨有多久就拖多久，就算有交也交爛貨。

工程師看政治指出，先前我們就曾收下沒人要的火山佈雷、過期彈藥、發霉的防彈背心，美國還拖欠台幣6554億元軍火沒給。另外還有66架F16-V戰機，原訂2023年就要開始出貨，到2026年要交付完畢，但到現在連個鬼影子也沒有，所謂計劃只是紙上作業，根本騙局一場。我們的對美關稅是除了大陸以外最高的亞洲國家，我們台積電被搬走一半高階製程，1650億美元的投資額被帶去美國，國內科技業以外的成長因而停滯。

工程師直言，在這種情況下，美國還要我們軍購再拉升到GDP 5％，賴清德竟然還同意，明年度軍事預算已經有9500億元＋1151億元(以防衛韌性為名的軍購預算)，單年度已經上1兆了。一直送錢給不交貨的廠商，這世上有這種生意嗎？我們到底是欠了美國什麼？以美國角度來看，台灣是一個超級有錢又可以接受爛貨的客戶，飛機飛或不飛都可以，維修修或不修也無所謂，台灣甚至可以接受完全不交貨，也不會有半點怨言。

工程師看政治直酸，有這種國際大盤子，不海削一輪，怎麼對得起商人的良心？軍購案無法求償，世界上也沒有能管理美國的法院，美國擺爛，我們是一點辦法也沒有，這世上最強大的合法強盜就是美國，而台灣是他們地位最低卻又最忠心耿耿的次等殖民地。軍購的錢是從民眾身上抽稅抽來的，這些錢哪怕每年只要有10％拿來做產業投資，都是不得了的大事，能創造的收入都無可數計，但它們都沒發生。

工程師看政治感嘆，錢都流入軍火商口袋，而40％還在喊著抗中保台。8成民眾長年抱怨低薪，原因之一就擺在我們眼前，只是願不願意相信而已。40％再繼續盲目投綠，這種剝削就永無止境，只要黨繼續執政，賴清德不下台，保證底層的日子一定會愈過愈苦，跟電視宣傳完全相反。

