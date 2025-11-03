F-16V零交機 綠委：貨到才付款

台對美軍購66架F-16V戰機，原規畫明年全數交機，但卻因供應鏈、生產線等因素出現延宕風險，至今交機數量仍為0，遭藍委徐巧芯、馬文君質疑，為何其他國家都有進度，我國至今卻未拿到戰機？國防部長顧立雄也不敢保證明年66架戰機能完成，至少明年看得到戰機交運；民進黨團幹事長鍾佳濱則強調，一切按照契約走，貨沒到手就不會付錢。

國防部2020年起分7年度編列2472億2883萬元「新式戰機採購特別條例」，向美國採購66架F-16V戰機，原訂2026年完成交付，但至今一架都沒到。立院國防外交委員會昨也安排國防部針對軍購延宕進行專案報告。

徐巧芯分析，洛馬公司一年只能造24架，目前排在台灣前面的訂單，還有巴林14架、摩洛哥25架、斯洛伐克12架、約旦12架，合計62架未交付，再加上台灣66架，洛馬眼前共有128架F-16待生產；以現有產能推算，至少要5年才交得完，因此國防部「明年底交機」說法，根本違反現實。

徐巧芯質疑，「我們付了錢，美方交貨一再延遲，台灣有沒有啟動合約中的補償機制？」好奇國防部除了交清單、開會之外，有沒有思考過另尋合約外更有力的管道或方法因應？其他國家同樣採購F-16V，為什麼對方有進度、我們卻卡死？台灣在國防合作上投入巨額納稅錢，不是要成為軍售客戶中的「軟柿子」。

馬文君也說，巴林、保加利亞都已在2024、2025年完成交機接裝，我方直到現在都沒拿到戰機，2026年恐難完成所有交付；國防部只會幫廠商找理由解套，不斷多編預算，甚至幫忙延期，要求國防部找出問題點並做完整檢討。

面對F-16V戰機交付延宕成為在野攻擊目標，鍾佳濱出面喊話，對外軍購照契約走，貨沒到手就不會付錢，「台灣要增強自己防衛能力，對外要提升軍購，同時也會要求行政部門落實預算執行，強化自己的國防實力，才能換得真和平」。

民進黨團書記長陳培瑜則反將砲口指向國民黨主席鄭麗文，質疑鄭日前稱不放棄以武力保衛台灣，但同時又不支持提高國防預算，不知道是什麼邏輯？呼籲鄭麗文說清楚國民黨團對國防預算立場。