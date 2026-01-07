F-16V飛官喊跳傘後「最後10字」8秒光點消失 軍方：未收到彈射傘具訊號

社會中心／陳佳鈴報導

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V（F-16AM）型單座戰機，昨（6）日晚間執行夜航訓練時，驚傳於花蓮外海墜毀。根據空軍司令部今早於記者會公布的簡報，29歲上尉飛官辛柏毅在失事前曾急喊「高度直下掉」，並於19時28分22秒透過無線電發出三次「跳傘」求救訊號，不料僅過8秒，戰機光點即從雷達幕上消失，目前仍無法確定是否有跳傘的動作。

空軍司令部督察長江義誠少將指出，當晚6時17分戰機起飛，7時27分時高度維持在7600呎，辛柏毅隨即呼叫「空中失散（TWO LOST）」，隨後短短一分鐘內，戰機高度劇降至4000呎，辛柏毅急促回報「我現在高度一直在下掉」。在失事前最後一刻，雷達顯示高度僅存1700呎，位置落於花蓮石梯坪外海8.5浬處。空軍坦言，目前雖派遣多架S-70C、C-130H及海巡署艦艇搜尋，但至今尚未收到彈射傘具訊號，亦無事證可證明辛柏毅完成跳傘動作。

外界質疑失事導火線是否為戰機的「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障。對此，第五聯隊後勤科長丁尉軒中校澄清，該機近半年並無MMC故障紀錄。然而空軍也透露，針對「鳳展專案」升級後的MMC系統，軍方已持續下載相關參數提供美方研析，並要求美方加速軟體修正以提升妥善率。

