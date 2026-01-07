F-16V飛官喊跳傘後「最後10字」8秒光點消失 軍方：未收到彈射傘具訊號
社會中心／陳佳鈴報導
空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V（F-16AM）型單座戰機，昨（6）日晚間執行夜航訓練時，驚傳於花蓮外海墜毀。根據空軍司令部今早於記者會公布的簡報，29歲上尉飛官辛柏毅在失事前曾急喊「高度直下掉」，並於19時28分22秒透過無線電發出三次「跳傘」求救訊號，不料僅過8秒，戰機光點即從雷達幕上消失，目前仍無法確定是否有跳傘的動作。
空軍司令部督察長江義誠少將指出，當晚6時17分戰機起飛，7時27分時高度維持在7600呎，辛柏毅隨即呼叫「空中失散（TWO LOST）」，隨後短短一分鐘內，戰機高度劇降至4000呎，辛柏毅急促回報「我現在高度一直在下掉」。在失事前最後一刻，雷達顯示高度僅存1700呎，位置落於花蓮石梯坪外海8.5浬處。空軍坦言，目前雖派遣多架S-70C、C-130H及海巡署艦艇搜尋，但至今尚未收到彈射傘具訊號，亦無事證可證明辛柏毅完成跳傘動作。
外界質疑失事導火線是否為戰機的「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障。對此，第五聯隊後勤科長丁尉軒中校澄清，該機近半年並無MMC故障紀錄。然而空軍也透露，針對「鳳展專案」升級後的MMC系統，軍方已持續下載相關參數提供美方研析，並要求美方加速軟體修正以提升妥善率。
飛官辛柏毅失聯！妻哭腫了眼 家屬發聲求1事：全家都在等你回家
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。事故發生兩天前，辛柏毅才和妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也發聲吐露煎熬心情。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 44
飛官花蓮外海失聯 海巡船艦海上最新影像曝光！
空軍今晚發生重大飛安事件，一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，於執行夜間訓練任務時在花蓮外海失聯。軍方研判飛行員辛柏毅上尉已啟動彈射座椅跳傘，目前下落不明，搜救行動持續進行中。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
失事6700號F-16V今夜訓墜海 過往昂飛英姿曝光
即時中心／徐子為報導今（6）日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。對此，空軍司令部稍早也發出聲明，證實辛柏毅疑似跳傘逃生。民視 ・ 13 小時前 ・ 1
空軍F-16失事！飛官跳傘下落不明 海巡署調派3艦6艇全力搜救
空軍司令部今（6）日表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。空軍花蓮基地機號6700 F-16......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 4
F-16飛官辛柏毅跳傘失聯逾12小時 家屬淚喊「撐住回家」軍民搜救持續
[Newtalk新聞] F-16飛官辛柏毅跳傘失聯逾12小時，家屬今日在社群平台接力發文向他喊話，淚崩寫下：「拜託你撐住回家好嗎⋯全家都在等你，我們到現在還沒睡。」更心碎直呼：「每一分每一秒都快撐不住了，拜託平安回來，回家吧。」貼文中透露家人徹夜未眠等待消息，其妻雙眼哭腫，仍向外界喊話：「希望大家一起幫他集氣，讓他平安回家。」 空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨（6）日晚間駕駛 F-16 單座戰機執行例行夜航訓練，於 18 時 17 分自基地起飛，19 時 29 分於花蓮縣豐濱鄉東面約 10 海浬處彈射跳傘求生，隨後雷達光點於 19 時 29 分消失，至今仍下落不明。 事故發生後已超過 12 小時，因當地海象與風浪條件嚴峻，搜救行動面臨極限挑戰，但軍方協調海巡與空勤單位仍持續擴大搜索海域，全力與時間賽跑。 辛柏毅出身澎湖縣湖西鄉，空軍官校 108 年班畢業，累計飛行時數逾 600 小時，其中 F-16V 機種飛行時數達 371 小時，具備完整戰訓與操作資歷。失事戰機機身鐘點為 3894 小時、發動機總時間 5447 小時，顯示人機訓能皆屬空軍一線戰力。 事故消息傳出後，辛柏毅父母已自澎湖搭機新頭殼 ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
辛柏毅失聯！國中老師憶「品學兼優」哽咽：只求他被平安找回來
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時墜海，其中29歲的飛官辛柏毅上尉，目前仍然下落不明，軍方全力搜救中。辛柏毅失聯的消息傳開後，他的國中老師也吐露心聲，「只求他能夠被平安的找回來。」三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1
快訊／飛官辛柏毅夜航墜海失聯14小時 澎湖母搭軍機急赴花蓮盼兒歸
空軍花蓮基地F16單座戰機，昨(6日)晚間在執行例行夜航任務時，於起飛72分鐘後雷達訊號因不明原因發生異常。現年29歲的上尉飛官辛柏毅疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬處跳傘求生，隨後消失於雷達幕中。空軍隨即成立應變中心展開海空搜救，至今已逾14小時，仍未傳回獲救消息。他的母親住在澎湖，軍方於第一時間通知家屬，稍早辛母在軍方人員的攙扶下神情哀戚地上車，一行人已從澎湖出發，預計於上三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
