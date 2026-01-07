F-16V飛官墜海遇冷氣團 潛水教練看海溫數據：沒防寒衣2小時就發抖

花蓮基地一架F-16V單座戰機（F-16A Block 20升級的F-16 AM，機號6700），昨日晚間起飛執行例行性夜間訓練任務，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似發生故障，飛行員彈射跳傘，目前下落不明，國軍、海巡署持續搜尋中。對此，專業潛水教練表示，若沒有穿著防寒衣，在水中2小時就會開始顫抖，至於多久後會陷入失溫，則視個人體力而定，期盼盡快傳來好消息。

此次失事的F-16V是由29歲的上尉辛柏毅所操駕，6日晚間執行例行飛行訓練，1817時於花蓮基地起飛，1929時許突然在花蓮外海從雷達光點上消失。軍方研判飛行員上尉辛柏毅已啟動彈射座椅跳傘逃生，東海岸風景區管理處石梯坪即時攝影機，也拍到疑似墜海當下發出的光點。

而根據氣象署觀測資訊，成功、花蓮浮標測得海溫約23.1度至23.9度。《自由時報》報導提到，潛水教練張冠正指出，海溫24度以下就算寒冷了，加上外海風速大，可能加劇風寒效應，沒穿防寒衣2小時就會開始發抖，過去就曾有潛水員在這種海溫中撐8小時昏迷獲救，盼這次也能傳出好消息。

目前失事原因軍方初步研判是「空間迷向」，也是過去F-16夜航失事主因。飛行員主要會依照目視天氣（VFR Weather）以及儀表天氣（IFR Weather）決定飛行方式。第一種透過目視觀察外部情況飛行；第二種則仰賴飛機儀表判斷飛機位置進行操作。空間迷向則主要發生在目視天氣及儀錶天氣間，多出現在夜間海面飛行時，因少了明顯地標物和雲層參考，容易出現上下顛倒錯覺，將海上船隻燈光誤認是星光，若沒有即時透過儀表判斷，恐會誤以為戰機正在攀升但其實是向海面飛導致事故。​



