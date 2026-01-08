F-16V飛官夜航失聯 卓榮泰：持續全力搜救

空軍一架F-16V戰機6日晚間7時在花蓮豐濱鄉東方海面失聯，空軍上尉飛官辛柏毅疑似在豐濱鄉東面10浬跳傘逃生，各單位全力搜救。針對花蓮空軍基地F-16戰機事件及搜救進度，行政院長卓榮泰今日(8日)於行政院會上指示，務必全力搜救失聯飛官。

卓榮泰表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。卓榮泰指出，失聯飛官家屬心情必然十分焦慮，也請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。

廣告 廣告

卓榮泰說，後續有關戰機飛航安全工作，國防部已著手進行，務必達到最高安全標準。至於整起事件發生原因，以及近日各方相關說法或質疑，包含對國軍裝備整備情形及未來計畫，國防部均應於適當時間對外說明，讓國人瞭解國軍整備工作，以維護國軍戰力及國人對國軍的向心力。

卓榮泰期盼，未來能就此次事件發生原因進行全面檢討，思考是否可以做得更多、做得更好，並強調搜救工作還要持續進行，盼有好的發展。