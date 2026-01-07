F-16V飛官失聯！國民黨團批賴政府「拿國軍當人肉盾牌」要求加薪 網酸：還擋國防預算

國民黨團為失聯飛官祈福、砲轟賴政府不顧軍人權益，反遭批聯手擋國防預算。（鏡報李智為）

空軍花蓮基地一架F-16V戰機昨（6日）晚起飛進行例行訓練，因不明原因消失在雷達，飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，至今仍未尋獲。國民黨立法院黨團上午發文為辛柏毅祈福，同時開轟國防部、賴政府拿國軍的寶貴性命當人肉盾牌，要求提升國軍待遇、編列軍人加薪預算。然而該貼文底下網友則留言反酸「提升國軍實質待遇跟這種事情會不會發生的相關邏輯在？」「然後預算繼續擋讚喔」。

藍營為飛官祈福不忘砲轟賴政府

國民黨團臉書發文為失聯的辛柏毅祈福，希望早日平安歸來，隨後指出出事F-16戰機日前才因電腦故障報修，昨晚「疑似再次故障」。他們點名國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討，要求國防部必須儘速向國人及立法院提出完整的報告。

廣告 廣告

國民黨團將砲口對準民進黨，指其2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，國軍更因此失去台海中線的主控權，致使海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，官兵勤務倍增，「萬物皆漲只有國軍薪資不漲，以致軍士官兵提前報退人數創下歷史新高。」不過事實上，從蔡英文政府任內曾3度調漲軍公教薪水，現任的賴清德政府去年也宣布調薪3%。

要求政府檢討軍購逾期 呼籲幫軍人加薪

國民黨團直指賴清德政府「不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失的困境」，稱6,600億軍購逾期未到、66架F- 16V戰機沒有如期交付，一架未到，質疑政府付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，難道不該全面檢討嗎？

他們強調，提升國軍實質待遇、立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策，「否則高價買來的武器裝備無訓練有素官兵操作，無法保護台灣，捍衛台海和平。」

網反批藍白擋總預算、國防特別預算

今年度的中央政府總預算案至今仍在立法院卡關，未能排審，行政院提出的8年1.25兆國防特別預算同樣也在程序委員會就被藍白聯手封殺，無法進入審查階段，藍白主張要求行政院編列國軍加薪預算、並要求賴總統來立法院國情報告，才會放行總預算和國防預算。

如今國民黨團以飛官失聯的事件發文開轟賴政府，底下留言區也引發論戰，有人就質疑國軍意外和有無加薪的關聯在哪裡，認為若是設備問題，這和軍售預算比較有直接關聯，批藍營「繼續擋國防預算，繼續與國軍作對」「再擋國防預算啊，飛官就是被你們害死的啦」「趕快審預算，不要整天講543」「你們有臉說？擋軍購預算、阻礙國家發展的不就是你國民黨？」「一邊擋預算一邊怪執政黨厲害，擋到連買維修件都沒有」「軍人加薪跟事故意外有什麼關係。就是你們一直擋國防預算，優秀飛官無法使用更精良的武器裝備」；但也有支持者表示贊同：「為什麼不給軍人加薪 這麼危險的工作」「將帥無能，累死三軍」。

更多鏡週刊報導

F-16V失事！鏡頭君疑拍到「瞬間火光墜海面」 照明彈照亮黑夜搜尋跳傘飛官

親自拜託柯文哲無用 藍白再度聯手卡關國防預算！柯建銘：好事多磨

藍白4度封殺國防預算不讓審查 綠轟：到底為哪國服務？