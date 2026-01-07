F-16V飛官疑豐濱外海跳傘失聯 附近漁民熱心留意

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）空軍1架F-16V戰機昨晚失聯，上尉飛官辛柏毅疑在花蓮豐濱東面10浬跳傘，各單位搜救中；豐濱籍一艘漁船恰在事故海域附近，漁業電台也廣播，出事處距秀姑巒溪口約8浬，請漁民多加留意。

豐濱陳姓漁民今天告訴中央社記者，漁會已在第一時間通報相關訊息，請出海漁船多加留意，正好有一艘漁船在事故海域附近，不過目前沒有任何發現。

豐濱石梯漁港近期有約10艘漁船出海作業，都在離岸約12浬範圍內，船長們都會熱心提供協助；他說，如果事發地離岸20浬外，漁船就幫不上忙。

陳姓漁民說，昨晚豐濱風大雨大，他有出海，僅在沿岸3浬就返航；自己因為懂水性，也會潛水關心海洋生態，「這種天氣，如果我穿防寒衣在海上漂，從昨晚7時許可以撐到今天早上。」因為花蓮外海有黑潮洋流，他推估會隨潮流往北漂。

辛柏毅昨天晚間駕F-16單座戰機從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，晚間7時29分於豐濱鄉東面10浬疑似跳傘失聯。（編輯：陳仁華）1150107