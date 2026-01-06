F-16V飛官疑跳傘 賴總統指示全力搜救確保人員平安

（中央社記者溫貴香台北6日電）空軍花蓮基地一架F-16V單座戰機（機號6700）今晚夜航訓練發生意外，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼飛官平安歸來。

空軍今晚表示，一架由辛姓上尉駕駛的F-16V（blk20）單座戰機（機號6700），晚間執行例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘，空軍立即成立應變中心，展開搜尋行動。

賴總統晚間透過臉書發文指出，關於今晚花蓮F-16V戰機於訓練中失聯，他已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。

總統說，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。政府會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。（編輯：謝佳珍）1150106