F-16V飛官跳傘失聯 國民黨盼早日獲救、平安歸來

一架F-16V昨晚在花蓮豐濱外海失聯，辛姓飛官疑跳傘逃生，各單位搜救中。國民黨今天(7日)喊話全國一起集氣，為辛姓飛官祈福，希望辛姓飛官早日獲救、平安歸來。

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮豐濱鄉東方海面失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，各單位搜救中。

國民黨文傳會主委吳宗憲7日在中常會後受訪表示，全國上下一致的看法，就是希望辛姓飛官能夠盡速平安歸來，呼籲全國一起為辛姓飛官集氣，希望他平安無事。

此外，中國國台辦7日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢查署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」，同時將對他們實施制裁；截至目前，已有14人被列為「台獨頑固份子」、12人被列為「台獨打手幫兇」。

對此，國民黨表示，雙方針鋒相對恐耗損彼此的信任與善意，這非好事，希望雙方都能心平氣和，透過談判解決問題，彼此坐下來溝通，而非互相制裁、嗆聲，這真的無助兩岸和平。