F-16V飛官辛柏毅墜海 潛水教練曝：未穿防寒衣2小時就會發抖

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V戰機6日晚間發生意外墜海，飛行員辛柏毅上尉疑似跳傘逃生失聯，目前下落不明，國軍、海巡署持續搜尋中。專業潛水教練表示，若沒有穿著防寒衣，在水中2小時就會開始顫抖，至於多久後會陷入失溫，則視個人體力而定，期盼盡快傳來好消息。

29歲的辛柏毅6日晚間執行例行飛行訓練，1817時於花蓮基地起飛，1929時許突然在花蓮外海從雷達光點上消失。軍方研判飛行員上尉辛柏毅已啟動彈射座椅跳傘逃生，東海岸風景區管理處石梯坪即時攝影機，也拍到疑似墜海當下發出的光點。

辛柏毅是澎湖縣湖西鄉子弟，不久前才剛完成人生大事，與同為空軍軍職的妻子兩人剛遠赴北歐芬蘭度完蜜月，返台才僅僅「2天」，就因接獲任務升空，不料竟發生意外。消息傳回湖西老家，接手家業、開五金行的伯父伯母就在店內傷心哭了起來，但還是隱忍著悲傷，瞞著不敢讓辛的年邁阿嬤知道。

強烈大陸冷氣團來襲，根據氣象署觀測資訊，成功、花蓮浮標測得海溫約23.1度至23.9度。根據《自由時報》報導，潛水教練張冠正指出，海溫24度以下就算寒冷了，加上外海風速大，可能加劇風寒效應，沒穿防寒衣2小時就會開始發抖，過去就曾有潛水員在這種海溫中撐8小時昏迷獲救，盼這次也能傳出好消息。

空軍司令部也緊急宣布，7日上午10時在花蓮空軍第五戰術混合聯隊飛虎廳，召開「0106專案報告」臨時記者會，針對事故經過及初步調查結果進行詳細說明。

