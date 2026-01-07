F-16V飛官辛柏毅花蓮外海疑跳傘失聯 空軍：不受限72小時搜救

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V單座戰機，7時許於花蓮豐濱鄉海面失事跳傘後失聯，目前持續搜救中。空軍今天上午10時舉行記者會說明，辛柏毅曾三度利用無線電回報預計跳傘，隨後雷達光點消失，但目前未有確切事證確定其完成跳傘；另外，辛柏毅也曾報告模組化任務電腦（MMC）故障。空軍強調，「搜救不會受限72小時」，盡全力搜救。

空軍1架F-16V戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位搜救中。空軍7日上午召開記者會說明。（中央社）

空軍司令部督察長少將江義誠表示，飛機昨天晚間6時17分自花蓮空軍基地起飛後，7時29分雷達光點在1700呎高度消失。

廣告 廣告

根據錄音通話和雷達顯示資料，7時27分時，辛柏毅飛行高度約7600呎，反映雲中失散，不到一分鐘後，辛柏毅再反映「我現在高度一直在下掉」，最後於7時28分回報預計跳傘三次後，雷達光點消失。

空軍表示，事發後，長機在原地盤旋標定位置，位於花蓮基地南面31浬，因當時有雲層影響，沒辦法目視海面狀況。

空軍督察長江義誠表示，迄今已派出空中13批13架次及海上艦艇11艘次，以座標點做重疊式搜索，第二作戰區派遣119人至海岸搜索，目前還沒收到相關殘骸或跡證，搜救不會受限72小時，全力搜救辛姓上尉。

媒體詢問是否確認飛官確實跳傘？空軍回應，昨天接收到辛柏毅以無線電回報跳傘，根據飛行員訓練，會按照無線電呼叫跳傘後，立刻執行程序，但空軍迄今未截獲求生裝備訊號，因此目前未有確切證據確認其是否完成跳傘。

空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶上校表示，昨天飛行路徑沒有顯示問題，F16的四大殺手是空間迷向、空中相撞、大G昏迷及操縱撞地，夜航最容易發生的是空間迷向及操縱撞地。

周明慶說，辛柏毅昨天訓練過程已發現空間迷向並回報，同時檢查高度持續下掉，在最後關卡只能彈射跳傘，「他該做的都已經做了，長機也想辦法要把他帶回來」，現在唯一能做的就是陪伴家屬、盡速搜救。

周明慶說，辛柏毅飛行表現優秀，跟隊員相處融洽，去年5月登記結婚後，一直到去年底才趁訓練空檔請婚假出國度蜜月，今早辛柏毅妻子說，「去冰島跟芬蘭是他一輩子的夢想」。

空軍表示，第一時間就已通知眷屬及家人，妻子由媽媽與妹妹陪同，辛柏毅父母今天從澎湖抵達花蓮，有派員陪同，並說明最新搜救狀況。

空軍司令部6日發布新聞稿表示，花蓮基地一架 F-16V（blk20）單座戰機（機號6700），晚間由飛行官辛柏毅上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘，空軍已成立應變中心，展開搜尋行動。（讀者阿昌提供／中央社）

此外，空軍指出，辛柏毅在訓練過程中曾回報MMC發生故障，但並未回報是哪些裝置發生故障，目前掌握僅有6700機號MMC故障。

空軍第五聯隊後勤科長中校丁尉軒說明，6700機號經清查自去年11月出廠後，都只有一般型故障，也很少更換器材，均無包含MMC跟引擎重大故障。丁尉軒進一步指出，飛機有些系統有時會跳故障碼，但經既定步驟執行改正就能清除，屬於一般型故障。

空軍表示，依照錄音抄件，辛柏毅與長機失散，在無線電報出高度有消失，不排除在近雲過程中可能影響飛行編隊的操作，導致辛柏毅在操作過程中產生一些問題，高度持續下降、直到光點消失。

另外，江義誠指出，已下令F-16型機「天安二號」作業停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機測驗，重點放在空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行要領。

空軍司令部提供資料指出，上尉戰鬥機飛行官辛柏毅為空軍官校108年班，已婚，尚未育有子女。飛行總時數611小時，飛行機種總時數371小時。

（責任主編：莊儱宇）