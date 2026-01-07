F-16V飛官辛柏毅跳傘失聯 家屬焦急盼外界集氣

南部中心／廖璟華、蘇晟維 澎湖報導

這次失聯的飛官辛柏毅上尉，軍方7日一早就派人到辛柏毅澎湖老家，專機接送父母到花蓮，等候最新搜救進度，而他就讀的馬公國中，昔日師長說，辛柏毅國中時就立志要當飛官，更為了當飛官苦讀英文，而辛柏毅去年五月才剛結婚，2日度蜜月返台，就傳出意外，家屬煎熬貼文說「我們全家都在等你回家」，懇求外界集氣，讓他平安回家。

F-16V飛官辛柏毅失聯 家屬著急「等你等到快瘋掉」

軍方7日一早就派人到辛柏毅老家，接送他的父母到花蓮等候搜救。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

7日一早軍方就派出專人，到辛柏毅為在澎湖湖西鄉的老家，載他的父母到澎湖機場，用專機接送他們到花蓮基地，等候搜救的最新狀況，辛柏毅伯父談起辛柏毅，「很聽話、對父母也都很孝順，偶爾都會回家看他奶奶」，原本家人都不敢讓奶奶知道，但一早鄰里紛紛來詢問狀況，奶奶現在也只能燒香祈禱孫子能快點回來，伯父說，「報紙都在報，她（奶奶）出去買菜，大家也都在跟她說、都在問、都在關心，都跟她講了，當然會很傷心，現在她就是也燒香拜佛，希望能夠小孩子能夠平安回來。」

F-16V飛官辛柏毅失聯 家屬著急「等你等到快瘋掉」

辛柏毅從國中就立志要當飛官。（圖／民視新聞）

穿上橘色飛行服，就在戰機前望向藍天，今年29歲的辛柏毅，個人臉書上，滿滿都是他對飛行的熱情，國中時就讀馬公國中，還是田徑校隊，練的項目是標槍，學校的師長對他非常有印象，從國中就已經立志要當飛官，國中導師許文維說，「就是很堅定的說，他要走那個飛行的路線，其實剛開始家裡是反對，所以他那時候空軍官校的時候，他念的是維修，後來是到後來家裡答應以後，才再去受飛行訓。」，國中田徑教練歐健友回憶道，「回來學校的時候就拿個本子，我說在幹嘛，他當時就已經在努力了，在背英文，非常地有夢想。」

F-16V飛官辛柏毅失聯 家屬著急「等你等到快瘋掉」

辛柏毅去年520才剛跟妻子登記結婚，月初甫度蜜月回台。（圖／翻攝畫面）

師生都為他祈福，辛柏毅的朋友也貼文要他快點回來回文，而他的妻子希望大家集氣，保佑辛柏毅一切平安，辛柏毅在去年5月才求婚，選在隔天520直接登記，臉書上貼滿了兩人曬恩愛的照片，更在跨年時，帶著妻子到北歐度蜜月，完成心中的一大夢想，空軍第五聯隊27隊長周明慶表示，「他是一個很優秀的隊員，然後飛行也很穩定，平常因為戰演訓的任務，也沒有時間去度蜜月、請婚假，大部分都只有12月、1月、2月，她（妻子）說去冰島跟芬蘭，是他一輩子的夢想。」

F-16V飛官辛柏毅失聯 家屬著急「等你等到快瘋掉」

辛柏毅去年520才剛跟妻子登記結婚，月初甫度蜜月回台。（圖／翻攝畫面）

才剛回到基地歸建不到48小時，就傳出意外，澎湖地方鄉親，也特地到天后宮為辛柏毅祈福，大家就盼，能聽到他平安歸來的好消息。

原文出處：F-16V飛官辛柏毅失聯 家屬著急「等你等到快瘋掉」

更多民視新聞報導

天冷進補小心血壓飆升！營養師曝5大地雷食物

2026年「舊錢母」亂丟會破財！

柯文哲發文盼F-16飛官平安 網嗆：那為何擋國防預算？

