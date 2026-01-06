F-16V飛官辛柏毅跳傘失聯！海空齊發搜救 賴清德：盡全力將他平安帶回來

空軍F-16V戰機失事，正全力搜救失聯飛官中。圖為同機型，非當事機。（翻攝自中華民國空軍官網）

空軍花蓮基地1架F-16V戰機今（6）日晚驚傳失聯，上尉飛官辛柏毅緊急跳傘，空軍已在花蓮海域展開聯合搜救。總統賴清德也請國們一起替飛官集氣，「我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。」

辛柏毅今晚6時17分駕駛F-16V戰機（機號6700）起飛進行例行性訓練任務（夜航訓練），7時29分許於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍已成立應變中心展開聯合搜救，積極搜尋。

賴清德晚間透過臉書發聲，強調他已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。

海空齊發 全力搜救飛官辛柏毅

​賴清德說「每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。」

國防部也發文表示，目前正全力搜救中，請大家一起祈禱。

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看；由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓院長請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

