F-16V飛官辛柏毅3度喊跳傘 空軍：還無事證可證明有執行

空軍1架F-16V戰機昨晚失聯，飛官辛柏毅上尉疑在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位搜救中。空軍今（1/7）舉行記者會指出，辛柏毅曾3度喊預計跳傘，隨後雷達光點消失，但現在沒有得到信標機求救訊號，所以還沒有事證可以證明飛行員有執行跳傘。

空軍一架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700）昨天晚間執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東的海面上失事，飛官辛柏毅目前仍在搜尋中。

空軍司令部今在花蓮舉行記者會說明，督察長少將江義誠指出，飛機昨天晚間6點17分自花蓮空軍基地起飛後，7點29分雷達光點在1700呎高度消失。根據錄音通話和雷達顯示資料，7點27分時，辛柏毅飛行高度約7600呎，反映雲中失散，結果不到1分鐘辛柏毅再反映「我現在高度一直在下掉」，最後7點28分高喊預計跳傘3次後，雷達光點消失。

江義誠強調，飛行員是呼叫跳傘三次，但現在沒有得到信標機求救訊號，所以還沒有事證可以證明飛行員有執行跳傘。

江義誠表示，辛柏毅的空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格，而事發機的週檢出站時間為2025年10月30日、出站後飛行時數為35小時又20分，飛機機身與發動機定檢出廠迄今均無重大故障。

江義誠也表示，昨晚天氣能見度9000公尺、小噢，1200呎稀雲、2500呎裂雲、5000呎列雲，海溫約24.1度，海象5-6級，浪高0.9公尺，符合飛行訓練派遣標準。

