F-16V飛官「保命符」在哪？ 「防撞地系統」未全數加裝

空軍F-16戰機近日再傳墜海事故。（圖／東森新聞）





空軍F-16戰機近日再傳墜海事故，飛官辛柏毅目前仍下落不明，軍方入夜後持續投擲照明彈搜尋，全力搜救。然而，這起意外再度引發各界對於飛行員個裝與保命設備是否完善的檢討聲浪，甚至傳出關鍵的求生裝備可能存在缺失。



有內部人士透露，F-16飛行員現行配發的「PRC-112求生無線電」，雖然號稱可承受撞擊並在遇水時自動啟動，但經測試發現，該設備疑似在極淺的水深環境下就會失效，恐嚴重影響緊急求救功能。

針對無線電的可靠性，前空軍副司令張延廷指出，海面環境極為複雜，電子元件一旦泡水極易短路，尤其在海水鹽分與風浪侵襲下，設備很快就會進水，其防水效能有待驗證。張延廷進一步分析，即便PRC-112已是升級版本，但操作上仍須仰賴飛行員保持清醒，主動打開求生包、開啟裝置並經過加溫程序後，才能對空發送求救訊號；若其中任何一個環節無法克服，例如飛行員昏迷或設備進水失效，將無法順利實施無線電喊話。

除了無線電疑慮，戰機的「自動防撞地系統」（Auto GCAS）安裝進度也成為焦點。回顧2022年，飛官陳奕駕駛F-16V執行訓練任務時，疑因G力昏迷導致戰機墜海殉職。該起不幸事故加速了國軍「鳳展專案」的升級腳步，將加裝自動防撞地系統列為我國F-16V升級計畫的重要項目。



國防研究院助理研究員鍾志東對此表示，在執行低空或夜間飛行任務時，風險係數極高，這正是F-16V升級計畫中特別強調自動防撞地系統的原因。儘管專家評估此次F-16墜毀事故，與是否裝設該系統沒有直接關聯，但若能全面裝設，確實能顯著提高飛官在遭遇突發狀況時的存活率。



面對兩岸情勢升溫，國軍演訓強度與頻率日益增加。各界呼籲軍方應全面檢視現有硬體設備，確保在技術層面上能提供飛行員充足的安全保障，切勿等到憾事發生後，才進行滾動式檢討。

