F-16V黑盒子訊號斷續！「TaiwanADIZ」發「殘骸對照圖」 籲各國協尋

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機，本月6日在花蓮豐濱外海夜航訓練時失聯，搜救行動至今已進入關鍵期。國防部證實已偵測到黑盒子斷續訊號，但受限於東部海況惡劣，定位打撈遭遇挑戰。對此，知名軍事粉專「TaiwanADIZ」特別發出跨國多語言文字呼籲，提供過往殘骸照片作為對照，請台灣東部海域至日本與那國島、石垣島一帶的各國船舶及民眾共同協助作業。

軍事粉專「TaiwanADIZ」指出，失聯點位於北緯23度16分11秒、東經121度39分26秒。考量黑潮流向與海流特性，殘骸極可能隨波逐流至東部外海甚至鄰近的日本領海。粉專特別PO出2021年F-5E戰機墜海的殘骸舊照作為範例，提醒海上船舶人員及沿岸民眾，若發現類似灰色金屬片、救生設備，或是具備「蜂巢狀結構」的小型碎片，請務必立即拍照並通報。

國防部表示，目前雖有黑盒子訊號傳出，但因東部海象實在太差，專業搜索船隻難以出港精確定位。軍方也憂心指出，黑盒子電力約僅能維持30天，若訊號在海象轉好前耗弱，打撈難度將呈幾何倍數增加。

「TaiwanADIZ」呼籲，海上船舶若有發現，請立即以VHF Ch16頻道聯絡台灣海巡、海軍或基隆海岸電台；一般民眾則可聯繫鄰近公家機關或提供照片資訊。目前各界期盼能在黃金30天內把握最後機會，帶回失聯的飛官辛柏毅與戰機真相。

