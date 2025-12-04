「F-16V一台沒來、海鯤號沒潛下去」 柯文哲談1.25兆軍購預算：錢還是要合理的花

民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨現任主席黃國昌今（4）日晚間在柯文哲官方頻道開直播，針對總統賴清德日前提出1.25兆國防特別預算，柯文哲說，一開始他就不贊同用特別預算，應該用正常預算編，F-16V花了2500億，錢付了東西還沒來，花500億的海鯤號現在也還沒潛下去，現在又要拿1.25兆，當然要向國際社會表達防衛自己的決心，但錢還是要合理的花，維持現狀就是台灣的最大公約數。

​ 國防預算爭議延燒 柯文哲： 內部搞成這樣怎麼 集中精神處理外面？



柯文哲在直播中表示，現在要面對1.25兆軍購預算的問題，民進黨把中國當成境外敵對勢力，「我們是境內敵對勢力」，他對總統賴清德最大的抱怨，就是把台灣弄得四分五裂，中國是個麻煩的問題要處理，內部都搞成這樣，要怎麼集中精神去處理外面？

柯文哲說，但無論如何，1.25兆馬上會成為要面對的困難，民進黨說要買、國民黨說不買，他們都沒有壓力，反正立場很清楚，最後變成民眾黨要決定買或不買，但這也不是買或不買的問題，這是未來黃國昌要處理的危機。

黃國昌回應，他不會用危機來形容，2024年大選中，率先提出國防預算要達到GDP 3%的人是柯文哲，民眾黨在立法院永遠站在理性監督立場，但去年在審今年國防預算時，共有將近5000億國防預算，民眾黨只提2案刪減，例如美國軍購獵鴞報價太高提案刪45億時，民進黨立委都沒表達意見，過了以後民進黨就抹黑民眾黨是中共同路人、弱化台灣國防。

柯文哲（見圖）提到，他對總統賴清德最大的抱怨，就是把台灣弄得四分五裂，中國是個麻煩的問題要處理，內部都搞成這樣，要怎麼集中精神去處理外面？（取自柯文哲YT）

民眾黨支持國防預算 黃國昌：但 付了錢東西要拿的到 ​

黃國昌提到，很累的事情是，民進黨不只控制國內媒體，連對國外媒體的大外宣都做得很好，因此他就請黨內國際部同仁去跟國外使館報告民眾黨對國防預算的看法，民眾黨支持國防預算，但不支持貪腐、浪費，而且付了錢東西要拿的到，否則就像F-16V戰機，到現在一台都還沒來。

黃國昌說，明年的國防預算已經有9000多億，現在的1.25兆特別預算，目前為止看到的只有一張A4紙、7個條文，對民眾黨來說，這麼大筆的錢會不會排擠社福支出、要買什麼、重要性在哪、能不能保證如期拿到，這都是政府要講明白的，但國內的政治氛圍，已經變成只要反對就是中共同路人，例如賴清德說在野黨是準備走另一條路、接受一中原則，腦中已經忘了民主概念。

黃國昌（左）說，明年的國防預算已經有9000多億，現在的1.25兆特別預算，目前為止看到的只有一張A4紙、7個條文。（取自柯文哲YT）

​​ 柯文哲： 賴清德變成全台灣分裂最重要的原因



柯文哲問，可是賴清德不是說要來國會報告？黃國昌說，賴清德不願意來國會裡接受立委提問；柯文哲說，他記得選總統時，賴清德說願意到立法院接受國情諮詢，總統存在的目的是團結國家，應該要讓大家有紛爭可以協調，不過他看起來，賴清德現在變成全台灣分裂最重要的原因，不只是打在野黨，自己黨內沒有信賴的都照打，打得很慘。

柯文哲強調，最大的問題是，不該意見不同的就變中共同路人，台灣面對中國還是一個危機。黃國昌說，如果賴清德沒有勇氣面對在野黨，怎麼說服國人他可以守護國家安全？柯文哲表示，3年前民進黨很常拿「今日烏克蘭明日台灣」來情緒勒索，現在應該不敢再講了，但還要小心，畢竟打起來會不得了。

