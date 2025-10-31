F-16V一架都沒拿到！他酸爆台：國際大盤子

▲我國向美採購66架F-16V戰機，原訂2024年首架交機，至今卻未收到任何一架。（示意圖／軍聞社提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣斥資2467億元向美國採購66架F-16C／D Block70（F-16V BLK70）戰機，原訂2024年首架交機，並於2026年前全數交付，但至今一架未到，國防特別預算恐將在期限屆滿前「難產收場」，引發政壇議論。對此，擁有4.5萬粉絲追蹤的「工程師看政治」粉專狠酸，這世上最強大的合法強盜就是美國，而台灣是他們地位最低，卻又最忠心耿耿的次等殖民地，台灣如國際大盤子，不海削一輪，怎麼對得起商人的良心？

工程師表示，美國勒索台灣的方法之一，是借兩岸戰爭之名推銷軍火，二三十年以來，台灣交給美國的軍火費應有上兆台幣，其中蔡英文相對於馬英九，軍購金額成長幅度為100％。早先美國還講點道德，付了錢還會交貨，貨還加減能用；但到了近年民進黨執政後，對這傀儡政權就直接不演了，一面要台加倍再加倍編預算買軍火，但一面交貨有多久就拖多久，就算有交也交爛貨。

工程師續指，先前台灣就曾被強迫購買火山佈雷，收下沒人要的過期彈藥、發霉的防彈背心；到去年9月為止，美國還拖欠台幣6554億元的軍火沒給另外還有66架F16V戰機，原訂2023年就要開始出貨，到2026年要交付完畢，但到現在連個鬼影子也沒有，所謂計劃只是紙上作業，根本騙局一場。

工程師直言，台灣的對美關稅是除了中國以外最高的亞洲國家，台積電被搬走一半高階製程，1650億美元的投資額被帶去美國，國內科技業以外的成長因而停滯。在這種情況下，美國還要台灣軍購再拉升到GDP5%，賴清德竟然還同意，明年度軍事預算已經有9500億元＋1151億元（以防衛韌性為名的軍購預算），單年度已經上一兆了。

「一直送錢給不交貨的廠商，這世上有這種生意嗎？我們到底是欠了美國什麼？」工程師忍不住怒轟，以美國的角度來看，台灣是一個超級有錢又可以接受爛貨的客戶，飛機飛或不飛都可以，維修修或不修也無所謂，台灣甚至可以接受完全不交貨，也不會有半點怨言，「有這種國際大盤子，不海削一輪，怎麼對得起商人的良心」？

工程師提到，軍購案無法求償，世界上也沒有能管理美國的法院，美國擺爛，台灣是一點辦法也沒有，「這世上最強大的合法強盜就是美國，而台灣是他們地位最低，卻又最忠心耿耿的次等殖民地」。軍購的錢是從民眾身上抽稅抽來的，這些錢哪怕每年只要有10%拿來做產業投資，都是不得了的大事，能創造的收入都無可數計，但它們都沒發生，錢都流入軍火商口袋，而40%還在喊著抗中保台。

最後，工程師也強調，台灣八成民眾長年抱怨低薪，原因之一就擺在我們眼前，只是願不願意相信而已，40%再繼續盲目投綠，這種剝削就永無止境，只要黨繼續執政，賴清德不下台，保證底層的日子一定會愈過愈苦，跟電視宣傳完全相反。

