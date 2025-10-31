F-16V「看無影」 粉專痛批：我們到底欠了美國什麼

空軍代號「鳳翔專案」向美國採購66架全新F-16V戰機，共編2,472億元經費，然而原定2024年起分批交機、2026年完成交付的時程，至今交機數量卻是零。對此，臉書粉專「工程師看政治」直言，台灣已淪為美國「地位最低卻又最忠心耿耿的次等殖民地」，還無奈地表示「我們到底是欠了美國什麼？」。

F-16戰機。（圖／美聯社）

「工程師看政治」發文指出，美國以兩岸戰爭為由向台灣推銷軍火，過去二三十年來，台灣支付給美國的軍火費用可能高達上兆台幣。文中提及，蔡英文政府相較於馬英九時期，軍購金額成長幅度達100%。粉專表示，早期美國「還講點道德」，付錢後會交貨，且軍備尚能使用，但民進黨執政後，美方一方面要求台灣加倍編列預算購買軍火，另一方面卻拖延交貨時間，甚至交付品質不佳的裝備。

粉專列舉多項例證，包括台灣曾收到「沒人要的火山佈雷、過期彈藥、發霉的防彈背心」，並指美國尚欠台灣6554億元軍火未交付。特別提到66架F-16V戰機原訂2023年開始交付，2026年完成全數交機，但至今「連個鬼影子也沒有」，質疑整個計畫「根本騙局一場」。

台積電將高階製程移往美國。（資料圖／中天新聞）

該粉專進一步批評，在台積電將高階製程移往美國、投資1650億美元的情況下，賴清德政府仍同意將軍事預算提高至GDP的5%，明年度軍事預算已達9500億元加上1151億元防衛韌性預算，單年度突破1兆元。粉專直言：「一直送錢給不交貨的廠商，這世上有這種生意嗎，我們到底是欠了美國什麼？」

「工程師看政治」最後感嘆，若每年軍購預算有10%用於產業投資，將能創造可觀收益，但現實是資金流入軍火商口袋。粉專警告，若民眾繼續「盲目投綠」，這種剝削將永無止境，「只要黨繼續執政，賴清德不下台，保證底層的日子一定會愈過愈苦」。

