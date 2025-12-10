F-16V Block 20加防撞地系統、提升飛控電腦 空軍：2028年完成

F-16戰機資料照（非當事機）。空軍日前舉行天龍操演，戰機完成油料整補後，迅速升空。軍聞社



空軍日前發生F-16V（Block 20構改版）戰機訓練大G力科目時，飛行員在空中短暫昏迷的險情，引發外界對於如何預防G力昏迷（G-LOC）、以及加裝「防撞地警告系統」（AGCAS）進度的關注，空軍今天（12/10）證實，由於現役141架F-16V戰機飛控系統與美軍不同，目前現役F-16V（Block 20構改版）戰機飛控電腦與軟體在進行整合提升中，預計2028年全數完成。至於新購的66架F-16V戰機則是已內建自動防撞地系統。

空軍自2012年起執行「鳳展專案」，將現有F-16 Block 20戰機升級為「F-16V」構型，全案已經在2023年結案，不過空軍司令部督察長江義誠少將今天（12/10）在國防部記者會回應記者提問時指出，「鳳展計劃」全案到2028年完成，飛操電腦、軟體都還要換掉做性能提升，會在鳳展全案的完成的期程內，來按計畫完成全機隊的性能的提升跟安裝。

空軍司令部督察長江義誠少將2025.12.10於國防部記者會回應飛行員大G力昏迷事件，F-16V Block 20 加裝自動防撞地系統（Auto GCAS），並且提升飛控電腦軟硬體。郭宏章攝

有記者在今天國防部例行記者會上，關切日前空軍台東志航基地飛官以F-16V執行大G力動作訓練時，發生短暫昏迷現象，關切目前構改型的F-16V（Block 20）戰鬥機加裝自動防撞地系統（Auto GCAS）進度。

空軍督察長江義誠少將說明，自動防撞地系統就是俗稱的Auto GCAS，空軍在民國109年（2020年）納入F-16升級計畫裡面的執行的工項。現在是依照計畫來進行。針對安裝進度部份，在2024年開始執行全數機隊的安裝，因為空軍F-16型機的這個飛控軟體，還有飛控電腦，跟美軍的模式是不同的構型，所以後續要針對這個飛控電腦，還有飛控軟體要做整合跟提升，現在整個Auto GCAS都是按計畫在執行這個系統的提升。

