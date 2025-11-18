F-22首度空中操控MQ-20 協同作戰里程碑

記者廖子杰／綜合報導

美國通用原子（GA-ASI）公司17日證實，與洛克希德馬丁集團和L3哈里斯（L3 Harris）公司合作，首度讓美空軍F-22戰機飛官，操控MQ-20無人機完成飛行測試，寫下「有人／無人組合」（MUT）協同作戰發展里程碑。

軍聞網站「The Aviationist」報導，2年一度的杜拜航展17日揭幕，將持續至21日，通用原子在會場上公布這項重大消息，表示該公司出資，邀集洛馬和L3哈里斯於10月21日在內華達州奈利斯空軍基地進行測試。

飛行員透過平板 操控「忠誠僚機」

測試期間，美空軍F-22飛行員在座艙內，運用機上搭載的「駕駛員載具介面」（PVI）系統平板電腦與「政府參考架構運算環境」（GRACE）模組，透過洛馬的開放式無線電架構系統，整合L3哈里斯開發的「Pantera」軟體定義無線電（SDR）和「Banshee」先進戰術數據鏈，成功操控MQ-20完成飛行測試，展示該型裝備成熟自主軟體的無人機擔任「忠誠僚機」，為高價值載人資產提供防護的出色性能。

加速推動CCA 強化制空制海能量

通用原子表示，此次演示和測驗結果，顯示美軍已掌握優異的通訊能力，且能操作先進飛行硬體與載臺，這對發展開放任務系統和無人自主生態系統至關重要，未來以此為基礎，持續發揚「有人／無人組合」協戰能力，加速推動「協同戰鬥航空器系統」（CCA）的先進技術，進而強化美國制空與制海能量。

通用原子最新研發的原型機YFQ-42A，目前正持續參與美空軍CCA計畫競標評選，且上月中旬已獲美海軍合約，將運用堅實技術與豐富研發經驗，加速打造艦載型CCA，帶動艦載航空兵力革新。

美軍F-22飛官首度操控MQ-20，驗證人機協同作戰能力。（取自DVIDS網站）

通用原子研製的MQ-20，是一款具備卓越自主能力的無人機。（取自通用原子網站）

通用原子最新原型機YFQ-42A，正持續投入美空軍CCA計畫競標。（取自通用原子「X」帳號）

杜拜航展17日揭幕，吸引全球軍武企業共襄盛舉。 （達志影像／路透社）