F-35擊落伊朗無人機 美伊會談前伊朗提多項要求意圖拖延 美方先找上這一國協商

根據《Axios》2月3日引述知情人士報導，伊朗政府在原定於2月6日舉行的核協議談判前夕，突然對美國提出多項新要求，試圖片面變更先前已達成的協商框架。與此同時，波斯灣海域在短短6小時內接連發生兩起軍事衝突事件，伊朗軍隊分別針對美籍商船與航母戰鬥群採取挑釁行動，導致中東緊張局勢再度急遽升溫。



消息指出，德黑蘭方面目前正施壓美方，要求更改2月6日談判的地點與形式。伊朗官員提議將原定於土耳其伊斯坦堡舉行的會談移師至阿曼，並要求將談判定調為「純粹的美伊雙邊對談」。這項變動意在排除原先受邀擔任觀察員的阿拉伯國家與穆斯林盟國，削弱區域國家對談判進程的參與權與監督力。

美軍出動F-35擊落伊朗無人機



除了地點與形式的爭議，伊朗更試圖縮減談判議程。據報導，伊朗要求將討論範圍嚴格限制在「核能議題」，堅決拒絕涉及彈道飛彈開發以及德黑蘭對區域代理武裝組織的支持。然而，後兩者正是美國及其盟友（如以色列、沙烏地阿拉伯）最為關切的國防核心問題。

在外交手段操作的同時，伊朗軍隊在6小時內對美國利益採取了兩次挑釁行動。

第一起事件中，伊朗革命衛隊的快艇試圖在荷姆茲海峽附近登上一艘懸掛美國國旗的商船。在美國海軍驅逐艦抵達並在美國空軍支援下護送該船隻後，這些快艇才散去。過程中雙方未開火。

數小時後，一架「意圖不明」的伊朗無人機飛近林肯號航空母艦，隨後被一架F-35戰鬥機擊落，美國中央司令部表示。

「伊朗在國際水域及領空持續的騷擾及威脅行為將不被容忍。」中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）上校對此發表嚴正聲明，強調美方絕不姑息伊朗在國際水域與領空持續進行的騷擾與威脅行為。

與伊朗接觸前，美正積極與核心盟友統一口徑



面對伊朗的邊緣政策，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）於2月3日記者會上表示，目前美伊談判仍暫定照常舉行。她轉述美國總統川普（Donald Trump）的立場稱，儘管川普傾向透過外交途徑解決問題，但「跳探戈需要兩個人」，並強調美國始終保留所有可能的選項，暗示不排除採取更強硬的手段。



伊朗外交部發言人則向國營媒體表示，關於會談的地點，包含土耳其與阿曼都在考慮範圍內，並呼籲美方不應將談判時間與地點作為「媒體遊戲」的籌碼。

據悉，此次談判預計由川普特使史蒂夫．威特科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）領軍。威特科夫2月3日已先行前往以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，雙方深入探討了伊朗核威脅及中東區域安全布局，顯示美方在正式與伊朗接觸前，正積極與核心盟友統一口徑。



