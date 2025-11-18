F-35賣不得 猶太復國組織警告川普：沙烏地與中國的軍事關係急劇升溫

美國猶太復國主義組織（Zionist Organization of America, ZOA）在沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．賓．薩勒曼即將訪美前夕，公開向川普政府發出強烈譴責與警告，指美國正計畫批准向沙烏地出售最先進的F-35匿蹤戰機，此舉將直接違反美國法律規定的「以色列質化軍事優勢」（Qualitative Military Edge, QME），並讓極度敏感的美國軍事技術暴露在對美國不友善的政權手中。



廣告 廣告

ZOA國家主席莫頓．A．克萊因（Morton A. Klein）直言，這是「美國現代史上最危險的一次軍事技術轉讓」。他強調，F-35具備超音速巡航能力，從沙烏地起飛只需幾分鐘就能抵達以色列領空。若沙烏地獲得的F-35數量超過以色列目前機隊規模，將徹底打破區域軍力平衡，這不僅魯莽，更是明目張膽違反美國法律與常識。



歷屆美國政府軍售皆保護以色列優勢



ZOA特別引用《美國法典》第22卷第2776(h)條規定，美國政府有法律義務確保以色列能在面對任何合理區域威脅時，以最小傷亡維持壓倒性優勢。ZOA指出，沙烏地據傳尋求採購48架F-35，已超過以色列現有數量，這筆交易若成，將直接挑戰並摧毀這項法定承諾。

事實上，歷屆美國政府在處理波斯灣國家軍購案時，都會嚴格設下紅線以保護以色列優勢。過去案例包括：

‧2000年代，沙烏地與阿拉伯聯合大公國曾被拒絕採購先進無人機，就是因為航程與載彈量可能威脅以色列

‧F-15戰機升級計畫多次被延後或修改，就是為了確保以色列始終領先

‧精確導引彈藥也曾因擔心破壞區域穩定而被暫停或減量交付

克萊因強調：「保護以色列質化軍事優勢向來有明確紅線，這次賣F-35給沙烏地，完全跨越了這條紅線。」

ZOA同時指出，沙烏地至今仍未與以色列建交，持續抵制以色列產品、禁止以色列公民入境，並多次將與以色列關係正常化綁在「建立巴勒斯坦國」的前提上，這正是以色列安全最大的威脅。克萊因表示：「沙烏地一邊向美國索要全球最先進戰機，一邊對以色列提出充滿敵意的條件，單憑這一點，這筆軍售就該立刻取消。」

沙烏地與中國的軍事關係急劇升溫



更令人憂慮的是沙烏地與中國的軍事關係急劇升溫，包括最近剛結束的「藍劍-2025」中沙聯合海軍演習。ZOA警告，一旦F-35技術落入沙烏地手中，等同間接暴露給北京，甚至可能轉移給伊朗，這對美國國家安全構成極大風險。



即使川普政府樂觀認為沙烏地可能加入《亞伯拉罕協議》，ZOA仍堅決反對。克萊因表示：「協議可以被下一任領導人撕毀，但F-35一旦交出去就永遠收不回。我們不能把以色列的生存安全押在對未來沙烏地統治者友善的幻想上。」



ZOA早在2017年美國與沙烏地簽署3500億美元軍售大單時，就已發出類似嚴正警告。克萊因最後重申，中東歷史一再證明，美國基於善意提供的武器，最終常常落入敵對勢力手中，F-35這級別的軍售，絕對不值得冒這種滅頂風險。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

