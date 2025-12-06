F-35A整合「流星」飛彈 完成地面測試

記者賴名倫／綜合報導

歐洲國防大廠MBDA集團5日宣布，已和洛克希德馬丁集團合作，對F-35A戰機與「流星」空對空飛彈，完成一系列地面整合測試；後續則可望展開飛行測試，讓配備該型戰機與飛彈的歐洲用戶，大幅提升遠距空中作戰優勢。

蒐集裝掛作業參數 近期飛測

這項在美國西岸加州愛德華空軍基地進行的測試，由F-35A戰機運用機腹彈艙掛載「流星」，測試機腹彈艙結構空間、管線，在掛載該款飛彈與其他飛彈或武器時的操作相容性；同時也透過地面振動測試，蒐集裝掛作業的各項參數、驗證安全性，為後續升空飛行實測，以及未來正式配備提供參考數據與制定相關規範。

廣告 廣告

MBDA集團表示，目前各國正持續推動F-35與「流星」的整合作業；在此之前，英國皇家空軍曾於今年2月與美國陸戰隊合作，運用F-35B戰機掛載「流星」進行飛測，為歐系空用武器與該型戰機整合進程締造歷史新頁；接下來F-35A也可望參考相關經驗，於近期內升空試飛，進一步驗證先進技術優勢。

數據鏈共享資訊 提升網絡化戰力

MBDA集團表示，「流星」飛彈全長為3.7公尺，總重量為190公斤，射程超過200公里，堪稱是當前最為先進的視距外（BVR）空對空飛彈，其可透過數據鏈共享資訊，與美製F-35、「颱風」、「飆風」與JAS-39「獅鷲」等戰機搭配，大幅提升網絡化作戰能力；而配備的沖壓發動機也具備強大推力與優異機動性，更可大幅延伸「不可逃脫區」（no-escape zone）並有效擊毀空中目標。未來完成整合並正式配備後，可望讓配備F-35A戰機與「流星」的歐洲各國空軍，獲得更具優勢的先進空中戰力。