F:F:F台芬文化節升級 珍奶尬搖滾 台味攻占赫爾辛基

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文化總會將於7月11日在芬蘭赫爾辛基舉辦第二屆「F:F:F台芬文化節」。今年首度移師戶外廣場擴大登場，集結美秀集團、百合花、DJ汝妮等台灣音樂人，並打造芬蘭史上首個台灣主題市集，從珍珠奶茶、茶葉蛋到夜市遊戲一次搬進北歐，要用音樂、美食與文化體驗，讓芬蘭民眾感受最道地的台灣魅力。

去年以「金屬外交」打開知名度的F:F:F台芬音樂節，今年全面升級為「F:F:F台芬文化節」。文化總會12日舉辦行前記者會，公布將於7月11日在赫爾辛基市中心納林卡廣場登場，從原本室內演出擴大為戶外文化節，免費開放民眾參與。

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文化總會秘書長李厚慶表示，去年首屆活動在11月寒冬舉辦，卻意外吸引大批觀眾與各國駐芬蘭使館人員到場朝聖，因此決定今年選在最舒適的7月再度前進赫爾辛基，並以「讓外國人愛上台灣三部曲」為核心概念，透過音樂、美食與文化體驗，集結美秀集團、百合花等台灣音樂人，並打造芬蘭史上首個台灣主題市集與夜市遊戲區，希望讓北歐民眾全方位感受台灣文化魅力。

外交部長林佳龍表示，今年活動不僅增加文化市集，也納入原住民族文化元素。他認為文化交流是民主國家最重要的共同語言。林佳龍：『(原音)文化外交是最有利可以拉近台灣跟歐洲的關係，所以很高興這次擴大舉行，而且是在戶外，非常期待。』

林佳龍也期待透過台芬文化節深化台歐交流，未來甚至促成台灣與芬蘭直航。

原民會主委曾智勇則強調，台灣若少了原住民族文化就不完整，很高興這次特別有原住民族音樂人參與，希望讓更多歐洲民眾認識台灣豐富的南島文化。

駐芬蘭代表林昶佐透過影片表示，芬蘭長年不乏日本、韓國及泰國主題市集，但始終沒有台灣市集，因此今年首度在當地打造台灣主題市集格外具有意義。他認為，台灣雖面臨外交限制，卻能透過文化創意開拓國際空間，去年台芬文化節就在歐洲及美國社群創造高度討論，展現文化外交的影響力。

芬蘭商務辦事處副代表葉瑞（Jere Tala）表示，去年首屆活動成功以重金屬音樂打破北歐寒冬，今年更延伸到市集與夜市文化，尤其對台灣將臭豆腐帶到芬蘭印象深刻。他笑說自己是搖滾樂迷，也曾參加大港開唱，期待未來有更多台灣樂團前往芬蘭演出。

演出卡司同樣對北歐行充滿期待。DJ汝妮表示，希望透過音樂讓芬蘭朋友感受台灣土地與原住民族文化的生命力。曾赴芬蘭交換學生的百合花主唱林奕碩，這次準備將當年在芬蘭創作、融合北管元素的作品帶回當地演出，也想著帶其他夥伴一起去體驗特別的芬蘭文化。林奕碩：『(原音)我想要帶他們去芬蘭的卡拉OK吧，跟桑拿，跟他們有一個連鎖二手店。」

來自嘉義的美秀集團則準備用最熱情的台式搖滾征服北歐。貝斯手婷文：『(原音)我們美秀集團是代表南島國家還有台灣南部熱情，很期待北歐的冷冽和南島的熱情會碰撞出什麼火花。』

首度同行的YouTuber陪沈團則笑說，除了想向芬蘭人推廣台式早餐、珍珠奶茶與小火鍋，也非常期待品嚐當地著名的黑香腸，希望能來場「大腸包小腸交換黑香腸」的另類文化交流。(編輯：陳文蔚)