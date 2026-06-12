「F:F:F台芬文化節」 臺式音樂進軍北歐

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記者劉昕翊／臺北報導

為響應「2026 歐洲台灣文化年」，文化總會再度前進芬蘭，將於7月11日在赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）舉辦第2屆「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.台芬文化節」，攜手美秀集團、百合花、DJ汝妮及「Taiwania台灣杉」前進芬蘭，並邀請全球最具知名度的芬蘭歌德搖滾樂團The 69 Eyes成員DJ Jussi69、搖滾新勢力Shiraz Lane演出。此外，活動更安排知名YouTuber陪沈團及多家市集品牌攤位一起進軍北歐，帶來滿滿臺味。

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文總去年首次攜手多組臺灣團隊，前進芬蘭舉辦第1屆「F:F:F台芬文化節」，以「金屬外交」為主軸，邀請多組重金屬樂團演出，今年再次前進芬蘭，不設限於「金屬」曲風，強調臺灣音樂多元性，且現場更增設市集，規劃臺灣之光珍珠奶茶、「台灣農林」茶與果乾等美食攤位，以及套圈圈、麻將賓果、十八仔等臺灣夜市經典互動遊戲及多攤跨國市集品牌，期待在芬蘭赫爾辛基來場文化外交。

文化總會秘書長李厚慶說明，為讓更多人一起參與，今年特別將場地規劃至戶外，期待藉由文化交流讓更多人認識臺灣，且透過音樂、美食及文化3部曲，一步步抓住芬蘭人的心，帶著強力的臺灣國家隊，再次將「F:F:F台芬文化節」這個品牌介紹給芬蘭，讓其感受臺灣土地的溫暖及力量。駐芬蘭大使林昶佐在影片中提到，芬蘭時常有泰國、日本及韓國亞洲市集，這次活動舉辦芬蘭有史以來第一次臺灣主題市集，感到非常榮幸。

第2屆「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.台芬文化節」不設限於「金屬」曲風，更強調臺灣的音樂多元性，邀請臺灣知名賽博台客樂團美秀集團前往演出。（文總提供）