F:F:F音樂節 臺灣跨界樂風震撼芬蘭

記者劉昕翊／綜合報導

響應「2025 歐洲臺灣文化年」，「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節27日在芬蘭首都赫爾辛基登場，由血肉果汁機、恆月三途和閃靈，以及2組芬蘭樂團Korpiklaani、Lost Society，帶來精采演出，當地知名小提琴手Olli Vänskä更驚喜與閃靈聯手共演，搭起臺芬友誼橋梁。

音樂節是臺灣與芬蘭首次以金屬樂作為文化外交的活動，由外交部指導、文化總會主辦。由恆月三途打頭陣，主唱周慕姿褪以淒美聲線敘述臺灣過往歷史記憶，一連帶來〈念伊人〉、〈雁紛飛〉、〈孤燈微微〉等多首作品。血肉果汁機頂著招牌豬頭造型的主唱GIGO一上場，立刻展現炸裂嘶吼聲，瞬間點燃全場氣氛，獻唱〈太子哥〉、〈中港〉等多首歌曲，並藉由〈虎爺〉向芬蘭觀眾介紹臺灣的特殊文化，同時隨著負責舞臺視訊美術設計的VJ紀昀，以大量臺灣地景、宮廟、招牌和歷史建築點綴，讓整場演出充滿臺味。

許久未合體演出的閃靈，除準備一系列經典作品，更以英文版方式演繹，包含〈烏牛欄大護法〉、〈暮沉武德殿〉等，帶給臺下觀眾十足驚喜，且邀請知名小提琴手Olli Vänskä合體共演，展現臺芬之間深厚情誼。

地主芬蘭也祭出國民樂團Korpiklaani、新生代Lost Society，為活動帶來北歐本格金屬樂風。文總也準備與文化部攜手推出的「a-We 金屬徽章搖滾版」和民眾分享，展現臺灣的設計力。

F:F:F音樂節在芬蘭首都赫爾辛基登場，臺芬2國多組樂團共同帶來精采演出。（文總提供）