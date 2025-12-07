F.F.O出道週年前夕見面會 大秀舞台魅力

記者周毓洵／臺北報導

男團F.F.O昨（6）日在臺北舉辦《2025 F.F.O Hey, backpack Fanmeeting in Taipei》，於出道滿1週年前夕獻上滿滿驚喜，以唱跳、創作、遊戲互動一次到位，從開場曲「腦袋漂流記」一路嗨到安可「水行拳」，7位成員火力全開，展現成軍1年來的飛速成長。

男團F.F.O見面會以「腦袋漂流記」揭開序幕，並首次公開唱跳「你那麼可愛」，甜蜜氛圍感染全場。節目中以「唱跳組」、「舞蹈組」、「創作組」3大單元輪番上陣，完整呈現F.F.O多元舞台魅力。「唱跳組」彥旭、至琦以「做我的初戀」與「對面的女孩看過來」展現青春能量，還走下台與粉絲近距離互動；「舞蹈組」勝銘、加藤、小新則挑戰韓國男團ENHYPEN「No Doubt」與CORTIS「FaSHiON」；「創作組」鈞嘉、俊希則演唱自創曲「這算什麼」，木吉他氛圍讓觀眾瞬間沈浸。

成員們也和粉絲分享見面會前的「緊張夜」與排練趣事，加藤凌晨6點才睡、至琦心情像考試，小新自稱不緊張卻被團員抓包「嘴巴在抖」。他們還透露前一晚抽占卜牌，被提醒「不自律就不會變強」後立刻回去加練，還順勢編出一段「自律變強舞」，笑翻全場。

見面會最終以7人升級版「水行拳」作結尾，這首源於《原子少年2》的特別舞台，此次7人重新錄音、重排舞蹈，只為給粉絲最好的驚喜。F.F.O感性表示，能與「backpack」相聚是最珍貴的時刻，也預告將帶來更多新作品與更大舞台。粉絲更激動直呼：「這根本演唱會規格的見面會！」