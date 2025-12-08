F.F.O出道一週年前夕開唱 自爆排練時抽牌占卜竟被點要自律

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】男團F.F.O（12/6）台北舉辦【2025 F.F.O Hey , backpack Fanmeeting in Taipei】，這次演出獻給一直以來支持著他們的粉絲，更是他們迎來出道一週年的前夕！見面會過程充滿驚喜，不僅將唱跳、創作、團體遊戲一次端上台，同時設計驚喜橋段與粉絲近距離互動，從開場曲〈腦袋漂流記〉一路唱到安可〈水行拳〉，F.F.O火力全開，展現這一年來飛速成長的舞台魅力！

見面會從開場F.F.O以〈腦袋漂流記〉驚喜登場，更首次唱跳〈你那麼可愛〉，輕快甜蜜的氛圍感染全場。現場也迎來粉絲最期待的主題舞台，以「唱跳組」、「舞蹈組」與「創作組」三大組別輪番登場，全面呈現F.F.O的多元舞台魅力！「唱跳組」由彥旭與至琦組成，兩人以〈做我的初戀〉與〈對面的女孩看過來〉帶來活力十足的唱跳演出，花花眼鏡、沙鈴等可愛道具更增添反差萌效果，甚至走下台繞場與粉絲互動！

▲玩遊戲：左起－彥旭、俊希、勝銘、加藤琉士、小新、鈞嘉、至琦（FU Entertainment Ｘ DJB提供）

「舞蹈組」的勝銘、加藤、小新則挑戰Cover韓國男團ENHYPEN〈No Doubt〉與CORTIS〈FaSHiON〉，展現團內最具爆發力的舞力，隊形與節奏掌握也大幅升級。接著登場的「創作組」由鈞嘉與俊希帶來自創曲〈這算什麼〉，木吉他與高腳椅營造安靜沉穩的空氣感，兩人的溫柔嗓音讓全場瞬間沈浸，呈現F.F.O截然不同的音樂深度，也希望這首歌成為粉絲在遇到低潮時的支柱。

談起見面會前一晚的心情，成員們也坦言各自的緊張程度不同。加藤表示：「昨天吃完晚飯後就開始緊張，一直到早上六點才睡著。」；至琦分享從前一天早上起床後就一直覺得緊繃，直呼心情像在準備重要考試；小新則笑稱自己完全不緊張，還喊話要粉絲期待他們準備的各種精彩橋段，未料卻被其他成員虧：「你剛剛講話嘴巴明明就在抖！」。

▲舞蹈組：左起-勝銘、小新、加藤琉士（FU Entertainment Ｘ DJB提供）

成員們也分享見面會前一天的排練插曲。原本因臨時需協調練習空間，一度想著是否乾脆休息，但看到桌上放著占卜牌，便決定一起抽牌問問牌的意見，殊不知牌給出的答案竟是：「如果現在不自律，就不會變強。」，這句話讓大家瞬間起身回到練習室加緊練習，甚至當晚還編了一段「自律變強舞」，事後笑說簡直是「命運給的提醒」！

見面會上特別安排的遊戲環節也帶來連番笑料，率先登場的「畫隊接力」讓全場笑聲不斷，七位成員手持素描本和彩色筆挑戰限時作畫，天馬行空的筆觸與各自的創意風格，展現他們私下輕鬆自在的一面。另一個「F不F保齡球」的遊戲中，成員須用保齡球擊倒貼有不同指令的球瓶，內容可能是加分、扣分或趣味懲罰，包括做鬼臉、可愛三連拍等，現場笑聲不斷。遊戲中成員的臨場反應與自然互動，讓粉絲看見F.F.O最貼近日常的一面，而「可愛三連拍」更成為粉絲瘋狂搶拍的福利時刻，紛紛舉起手機捕捉成員的可愛模樣。

出道將滿一年的F.F.O，也回顧這段期間的改變與成長。他們感受到一年的變化遠超出想像，年僅15歲的至琦在一年間就從171長到174公分，笑說自己「真的還在長大」；勝銘在舞蹈上持續精進，今年累積完成10支舞蹈作品；加藤認為自己變得更放得開，也更懂得表達；原本被稱為團內「健忘王」的小新，比以前更有條理、不再常常忘記東西；俊希則更能掌握個人風格，知道如何展現自己喜歡與擅長的部分，同時也開始投入創作。

以跨足戲劇的鈞嘉與彥旭最有深刻感觸。鈞嘉坦言，拍戲讓他真正學會赤裸面對情緒，最難忘的是哭戲的挑戰：「導演為了讓我入戲，串通工作人員一起『罵』我，用比較強烈的方式把我推進情緒，最後也順利拍出那場最難的戲。」他說這成為他從偶像走向演員的震撼教育，如今的他更同步投入創作，逐漸找到自己的步調。彥旭也因戲劇而有所突破，他形容在拍戲前必須讓自己安靜、沈澱，與團體舞台的能量完全不同，「偶像是把光散發出去，但演戲卻是需要把自己抽離。」他笑說雖然和團員待在一起時反而更幼稚，但在拍戲時卻感受到全新的成長。

活動最後在成員的感性發言與安可曲〈水行拳〉中劃下句點。這首作品對F.F.O別具意義，最初是在《原子少年2》中與學長AcQUA源少年合作的特別舞台，原始編制僅由勝銘、小新、至琦三人演出。本次見面會則升級為七人版本，不僅重新錄音，也花了兩週重新排練舞蹈，只為將這份驚喜再次獻給「backpack」。

F.F.O感謝「backpack」一直以來的支持，表示能與粉絲相聚，是成員們最珍惜的時刻，也預告將持續帶來更多驚喜舞台！本次見面會無論是舞台呈現、遊戲設計或與粉絲的互動，都能感受到F.F.O的滿滿誠意，讓粉絲直呼：「這完全是演唱會等級的見面會！」也期待F.F.O未來將帶來更多驚喜並站上更大的舞台。