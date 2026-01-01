F.F.O出道1年哭了！他自認「舞蹈能力不及」落淚 團員湧上安慰超暖

記者徐珮華／台北報導

男團「F.F.O」日前舉辦「Future For ONEderful Year」出道一週年Mini Live，除了演出熱門歌曲、組成不同於以往的舞蹈與唱歌小分隊，更換上可愛動物裝大跳7首韓國女團舞，引爆氣氛最高點。主辦單位送上特製的一週年蛋糕， F.F.O藉此許下心願：「希望大家可以繼續陪我們成長，約定好一年後要再來看我們的成果發表喔！」

F.F.O舉辦「Future For ONEderful Year」見面會。（圖／So-net提供）

F.F.O各自挑了aespa、LE SSERAFIM、i-dle、XG等熱門女團歌曲，誠意十足。成員全票通過跳得最性感的是俊希，連舞蹈擔當至琦都特別向他請教，俊希自信表示：「因為我有兩個姐姐，從小就拉我一起跳KPOP女舞，所以可能比他們厲害一點。」成員也吐槽彥旭太耍帥、欠缺嫵媚，跳起女團舞「男人病」最嚴重。

女團舞演出環節，F.F.O特地換上哈士奇、蜜蜂、浣熊等可愛動物裝，讓本該是性感的舞步多了亮點及笑點，提議者鈞嘉卻急著澄清：「雖然女團舞和動物裝都是我提議的沒錯，但我沒有說要加在一起！」成員也分享服裝的遺珠趣事，俊希很遺憾沒有美洲豹裝可以穿，彥旭則為小新沒有穿蝙蝠裝感到可惜，笑稱因為蝙蝠會持續發出音波很吵，跟小新很像。

F.F.O大跳女團舞，超萌動物裝成為一大反差。（圖／So-net提供）

見面會上，成員們紛紛寫下時光膠囊給一年後的自己。俊希許願「希望一年後有機會發表自己的創作」，彥旭、鈞嘉也表示想為家人或是粉絲寫歌，傳遞正能量。勝銘則透露出道一年來擔任隊長有很大壓力，「但我相信一年後的自己一定會越來越好，在唱歌跳舞的穩定度上可以更成長！」全團年紀最小的加藤和至琦，天真透露最大的心願望是長高。

成員們回顧這一年的酸甜苦辣都忍不住落淚，鈞嘉特別希望自己的舞蹈能力可以盡快追上成員，雖然練習辛苦，但深知「不能停下」，粉絲也紛紛獻上鼓勵。

鈞嘉（右3）唸出給未來自己的信時忍不住落淚，團員紛紛上前安慰。（圖／So-net提供）

