F.F.O帥炸台南！跨年6連發超華麗 黃偉哲認了「1件事」全場笑翻

台南市長黃偉哲(右四)與男團F.F.O 同框宣傳，自嘲年紀、顏值輸很大。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南跨年氣氛提前爆衝！「2026台南好young耶誕跨年系列活動從11月29日起，共有3場親子活動以及3場大型演唱會。今(18)日由最火新生代男團 F.F.O 帶頭宣傳熱舞，場面瞬間變身新潮演唱會。

F.F.O 以帥氣舞蹈與高能唱跳直接炒熱氣氛，預告將發表新作品。黃偉哲與男團合體後立刻化身「最強綜藝咖」，大方認證自己在年紀與顏值上都輸很大，自嘲「不敢跟他們站同一排」笑翻全場。

近期 F.F.O 才剛替刑事警察局拍攝反詐騙宣導片，今天也不忘趁機呼籲粉絲小心網路詐騙。黃偉哲更一口氣封團員們為「台南美食大使」，用力推銷台南小吃，喊話：「跨年追星也要記得吃台南！」

黃偉哲說，跨年活動已成城市節慶品牌，溪北、新營全都顧到，演唱會、親子場、劇團秀全都滿滿安排，經費雖不是全台最高，但創意、CP值和人氣絕對名列前茅。黃偉哲還對粉絲們信心喊話，跨年夜剛好是星期三，歡迎大家「下班直接衝永華市府西側廣場」，預告保證卡司又猛又有驚喜！

今年活動除了3場大型演唱會，更特別為家庭族群安排3場太空主題親子活動，豆子劇團、蘋果劇團、如果兒童劇團輪番登場，再加上闖關遊戲，從小朋友到爸媽都能一起玩到不想回家。

不過市府也提醒，近期網路出現以「台南好young耶誕跨年」名義徵才的詐騙訊息，民眾只要看到要求加入LINE、金流驗證或陌生招募的內容，一律不要相信。所有官方資訊以市府官網與「台南好young」官網、粉專為準。

系列活動時程，11月29日南科童樂太空站(南科考古館)、12月6日佳里童話太空站(佳里體育公園)、12月13日南紡童趣太空站(南紡時代公園)；12月20日搖滾耶誕演唱會(永華市政中心西側廣場)、12月27日南瀛草地音樂會(新營南瀛綠都心公園)、12月31日壓軸跨年演唱會(永華市政中心西側廣場)。

新生代冠軍男團 F.F.O 現場勁歌熱舞。(記者洪瑞琴攝)

