F.F.O想偷懶被占鞭策 小新嘴硬說謊當場被戳破

男團F.F.O在出道一周年前夕，於6日於台北舉辦「2025 F.F.O Hey , backpack Fanmeeting in Taipei」，獻給一路支持他們的粉絲。F.F.O以〈腦袋漂流記〉驚喜登場，首次唱跳〈你那麼可愛〉，輕快甜蜜的氛圍感染全場。男孩們分成三團，以「唱跳組」、「舞蹈組」與「創作組」三大組別輪番登場；彥旭與至琦組成的「唱跳組」以〈做我的初戀〉與〈對面的女孩看過來〉帶來活力十足的演出，掀起粉絲暴動。

「舞蹈組」的勝銘、加藤、小新則挑戰Cover韓國男團ENHYPEN〈No Doubt〉與CORTIS〈FaSHiON〉，展現團內最具爆發力的舞力，隊形與節奏掌握也大幅升級。接著登場的「創作組」由鈞嘉與俊希帶來自創曲〈這算什麼〉，木吉他與高腳椅營造安靜沉穩的空氣感，兩人的溫柔嗓音讓全場瞬間沈浸，呈現F.F.O截然不同的音樂深度，也希望這首歌成為粉絲在遇到低潮時的支柱。

談起見面會前一晚的心情，加藤表示：「昨天吃完晚飯後就開始緊張，一直到早上六點才睡著。」；至琦分享從前一天早上起床後就一直覺得緊繃，直呼心情像在準備重要考試。小新則笑稱自己完全不緊張，卻被其他成員虧：「你剛剛講話嘴巴明明就在抖！」笑翻全場。

事實上，見面會前一天成員們原本因臨時需協調練習空間，一度想著是否乾脆休息，但看到桌上放著占卜牌，便決定一起抽牌問問牌的意見，殊不知牌給出的答案竟是：「如果現在不自律，就不會變強。」這句話讓大家瞬間起身回到練習室加緊練習，甚至當晚還編了一段「自律變強舞」，事後笑說簡直是「命運給的提醒」。F.F.O感謝「backpack」一直以來的支持，表示能與粉絲相聚，是成員們最珍惜的時刻，也預告將持續帶來更多驚喜舞台。

