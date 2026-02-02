F.F.O握手會重現跨年舞蹈 拍MV不聽話真的「長針眼」

F.F.O舉辦〈你那麼可愛〉數位單曲紀念握手會，現場演出新歌並與Backpack們近距離互動，氣氛熱烈。（So-Net提供）

偶像平台Dolfan日前攜手男團F.F.O舉辦〈你那麼可愛〉數位單曲紀念握手會，吸引大批 Backpack（F.F.O粉絲名）到場支持。F.F.O不僅現場演出新歌〈你那麼可愛〉，也接連帶來〈大丈夫〉〈管不住自己〉等歌曲，彥旭更驚喜加碼重現跨年舞台的Intro舞蹈，誠意十足，讓粉絲大呼過癮。

F.F.O帶來新歌〈你那麼可愛〉表演。（So-Net提供）

聊到〈你那麼可愛〉MV拍攝過程，成員們笑料不斷。小新分享，他與彥旭拍完開頭躺在手術台的畫面後，工作人員各給了50元，並特別叮嚀一定要花掉「消災」，結果彥旭沒有花完，事後竟真的長了超大的針眼，讓兩人直呼下次一定乖乖聽話。至琦則表示，MV中被人拖走的橋段讓他印象深刻，是平時完全體會不到的經驗；成員們也現場重現MV裡的可愛表情，小新卻自爆：「我其實不知道自己有做表情欸！」逗得全場笑聲不斷。

除了新歌與MV話題，F.F.O也回顧不久前接連登上嘉義、台南跨年舞台的經驗。鈞嘉表示，首次連跑兩場大型舞台，趕場過程相當特別；加藤補充，為了跨年演出，勝銘特別重新編排Dance Break，讓整體表演更有新鮮感。俊希則爆料，彥旭在台南後台把餐點當成Buffet狂吃，成為團內趣談。而前一天才剛錄製完紅白除夕特別節目的 F.F.O，也不忘請粉絲記得2月16日準時收看，勝銘更預告：「這次有跟大前輩的合作舞台！」引發粉絲期待。

至琦與粉絲近距離互動。（So-Net提供）

握手會前的舞台環節，F.F.O賣力演出〈你那麼可愛〉〈大丈夫〉〈管不住自己〉，台下粉絲熱情應援，讓成員們笑容藏不住。趁著空檔，F.F.O也詢問粉絲希望下次聽到哪首歌，〈熊心豹子膽〉與〈愛情 NPC〉呼聲最高，團員們當場答應會認真納入考慮；而〈你那麼可愛〉MV目前觀看數已突破163萬，成員們也向粉絲許願，希望能迎來首支破200萬觀看的MV。

