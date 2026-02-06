F.F.O攜手ARKis見高雄粉絲 「在地囡仔」坦言：近鄉情怯
男團F.F.O與ARKis聯手釋出開春震撼彈，宣佈將於3月1日登陸高雄「後台 Backstage Live」，舉辦【The Uncharted Realm】見面會。這不僅是兩大男團首度南下高雄合體，更是 F.F.O 的鈞嘉與 ARKis 的東翰兩位「高雄之子」榮耀返鄉的圓夢舞台。為了這場開年盛事，男孩們在緊湊的過年假期前搶先大方分享「紅包運用計畫」，除了有人要拿紅包繳學費、有人想加碼孝親，更爆出過年當莊家「錢發著發著就沒了」的搞笑回憶。
首度來到港都開唱，F.F.O成員們心情顯得既興奮又感性，身為「在地囡仔」的鈞嘉難掩期待地表示：「超級開心！可以回到我的老家表演，我很期待讓高雄的朋友看到我的成長。」他回憶起上次演出最難忘的事，莫過於和俊希首次公開演唱自創曲。俊希也點頭認同，直言創作帶來的成就感無可取代，並預告：「這次也準備了不一樣的表演，要跟大家見面！」
ARKis成員們同樣對南部活動展現火熱鬥志，隊友們異口同聲地期待新歌首演，但雁凱卻有個幽默的小願望：「南部的活動比較不常去，心情非常火熱，但上次最印象深刻的是『鬼臉大作戰』，希望這次不會再有了！」同樣是高雄人的東翰則坦言回鄉演出是「近鄉情怯」的喜悅，他表示：「回到家鄉真的很高興，但也同步有點緊張，這次我會帶來更好的表演給大家！」
提到即將到來的農曆假期，男孩們回歸大孩子本色，滿口「過年經」。F.F.O的加藤笑說要跟台灣朋友打牌度過、同團的彥旭則打算出國玩，但也懷念地說：「阿嬤煮的菜我都喜歡，但也因此變胖不少，如果今年刮刮樂中獎會捐公益！」ARKis的彫秦則是刮刮樂專業戶，自爆去年中了兩千塊，今年要繼續挑戰。李定則分享了令人哭笑不得的回憶：「過年會跟長輩孩子們玩小遊戲，但往年到後面都是變成我當莊家，錢發著發著就沒了！」
2025對兩團來說是個豐收年，男孩們也準備好回饋家人，F.F.O勝銘感性地說：「這路以來謝謝爸媽栽培，這次想包紅包給他們驚喜，但爸媽應該還是會給我紅包！」還在就學的小新則非常務實，笑稱紅包是「繳學費的錢」。ARKis的Vin認為包紅包是分享喜氣，甚至會發給來訪的朋友，紅包錢則會投資在自己身上。而崇峻則展現了成熟的一面：「20歲後就開始包紅包，出道一年了，今年想包個比以往大一點的，不只是金額，而是希望家人知道我把他們的付出放在心上。」
