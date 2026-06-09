F.F.O演唱會倒數出事了！鈞嘉苦練險缺氧昏倒 隊長重感冒失聲仍硬撐

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《原子少年2》冠軍男團F.F.O將於7月舉辦出道後首場專場演唱會《F.F.One Way Ticket－FarFarLand》，距離演出剩下不到一個月，7位成員全力投入排練，同時宣布將在演唱會上帶來新歌演出，並預告將有神秘嘉賓驚喜助陣。

《原子少年2》冠軍男團F.F.O將於7月舉辦出道後首場專場演唱會。（圖／量籽計畫 提供）

F.F.O由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦及加藤琉士組合，隨著演唱會進入最後倒數，團員們排練強度也持續升高。團長勝銘日前因高強度排練一度重感冒失聲，但仍堅持帶領團員完成所有訓練。

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除了高壓排練外，也發生不少趣事。鈞嘉透露自己近期向俊希學習「水瓶呼吸法」訓練氣息，沒想到回家練習時差點出事，「我練到一半突然頭超暈，感覺快缺氧昏倒。」讓全場笑翻。俊希則解釋：「其實練到有點缺氧是正常的，這是在訓練氣息和肌肉協調性。」

談到本次演唱會亮點，至琦透露整場演出將以故事線串聯，「會像是我們七個人帶著Backpack（粉絲名）一起前往FarFarLand遊樂園，每首歌都有不同意義。」首次挑戰個人SOLO，團員們各自祭出秘密武器，鈞嘉預告，SOLO舞台有特別邀請神秘嘉賓共同演出。

成員至琦（左2）透露整場演出將以故事線串聯。（圖／量籽計畫 提供）

小新坦言這次壓力不小，「因為是過去沒有獨自表演過的內容，我花了很多時間練習，希望把自己心裡最溫柔的一面呈現給大家。」勝銘除了帶來自創曲，更預告將打造充滿戀愛感的浪漫氛圍；俊希準備全新風格自創曲，團體表演則有粉絲敲碗已久的表演內容；彥旭更自信喊話：「我的舞台沒看到一定會後悔！」並透露為了演唱會積極進行體態管理，笑說，「可能會有手臂爆青筋的畫面，因為我很容易流汗，說不定表演到一半就把外套脫掉了。」

加藤則搶先爆料，演唱會當天除了新歌首唱外，還有許多從未公開過的隱藏才藝，希望帶給粉絲驚喜。此外，F.F.O也預告將有一名唱跳實力兼具的神秘前輩擔任演唱會嘉賓，邀請粉絲到現場揭曉答案。

隊長勝銘（後排左一）日前因高強度排練一度重感冒失聲。（圖／量籽計畫 提供）

先前立下目標要練出手臂線條的至琦坦言目前仍不滿意成果，小新則成功從52公斤增重至58公斤，距離60公斤目標只差最後一步。加藤則是完全相反的路線，短短時間成功減重6公斤，彥旭笑說：「以前排練完我、小新和加藤都會一起去吃宵夜，現在加藤排練一結束就直接消失，原來是在偷偷飲控。」

距離演唱會不到一個月，俊希坦言自己其實有些焦慮，「不是因為票房，而是覺得這場演出真的很特別，每個舞台都準備很久，如果有空位會覺得很可惜。」他也向所有Backpack喊話，希望大家一起到現場見證F.F.O出道後最重要的一場演出。

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